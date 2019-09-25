Греф рассказал, каким видит "человека будущего"

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Основными качествами "человека будущего" будут высокая степень креативности, развитое системное мышление и высокий уровень умения достигать результата, считает глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Мы для себя прорисовали три компетенции, которые характеризуют "человека будущего". Первое - это человек, который обладает высокой степенью креативности. Второе - у этого человека хорошо развито системное мышление. Согласитесь, что найти человека очень креативного, с системным мышлением большая редкость. Из семи миллиардов человек шесть миллиардов будет отсеяно. И третья составляющая - это умение достигать результатов", - рассказал он, выступая на XXIII международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ.

"Вот эти три сита, через которое проходит большое количество людей на входе, в конечном итоге в воронке остается очень маленькое количество. ...Поэтому мы говорим, что людей, которые обладают всеми тремя качествами, надо готовить в детском саду, школе, ВУЗе и воспитывать всю жизнь", - подчеркнул Греф.

Отвечая на вопрос модератора сессии, нужно ли вкладываться в людей или все же искусственный интеллект, глава Сбербанка отметил: "Великий русский ученый сказал, что носителем технологий является ноосфера. Спор ни о чем. Вкладываться в технологии иначе как вкладываться в людей невозможно. Конечно же, надо вкладываться в людей".

При этом он подчеркнул, что в настоящее время все работодатели "охотятся" за профессионалами с широким кругозором и развитыми когнитивными и социальными навыками.