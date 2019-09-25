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РИА Новости

Греф рассказал, каким видит "человека будущего"

12:55 25.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Основными качествами "человека будущего" будут высокая степень креативности, развитое системное мышление и высокий уровень умения достигать результата, считает глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"Мы для себя прорисовали три компетенции, которые характеризуют "человека будущего". Первое - это человек, который обладает высокой степенью креативности. Второе - у этого человека хорошо развито системное мышление. Согласитесь, что найти человека очень креативного, с системным мышлением большая редкость. Из семи миллиардов человек шесть миллиардов будет отсеяно. И третья составляющая - это умение достигать результатов", - рассказал он, выступая на XXIII международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
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Новые поколения готовы менять мир, считает Греф
"Вот эти три сита, через которое проходит большое количество людей на входе, в конечном итоге в воронке остается очень маленькое количество. ...Поэтому мы говорим, что людей, которые обладают всеми тремя качествами, надо готовить в детском саду, школе, ВУЗе и воспитывать всю жизнь", - подчеркнул Греф.
Отвечая на вопрос модератора сессии, нужно ли вкладываться в людей или все же искусственный интеллект, глава Сбербанка отметил: "Великий русский ученый сказал, что носителем технологий является ноосфера. Спор ни о чем. Вкладываться в технологии иначе как вкладываться в людей невозможно. Конечно же, надо вкладываться в людей".
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Греф назвал две главные проблемы в жизни
При этом он подчеркнул, что в настоящее время все работодатели "охотятся" за профессионалами с широким кругозором и развитыми когнитивными и социальными навыками.
"Люди нужны разные, но... мы все охотимся за одними и теми же людьми, их по-разному называют, deep-people, T-people - когда у них есть очень много экспертизы в конкретной области", - объяснил Греф, добавив, что у таких людей должен быть широкий кругозор, то есть они должен владеть смежными навыками, в том числе, soft skills, когнитивными и социальными навыками.
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Герман ГрефОбщество
Популярные комментарии
Я вижу будущее без Грефа.......
25 сентября, 13:32
Стас Титов
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Да и еще он должен уметь выламывать двери квартир и домов. В Госдуме считают конституционным предложение Минюста разрешить приставам ломать двери
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