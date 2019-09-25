Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления

"Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления. Потому что четвертая промышленная революция привнесла столько новых технологий, что она поставила все государства перед необходимостью проведения первой революции государственного управления", — сказал он, выступая на XXIII международном конгрессе организации ИНТОСАИ.