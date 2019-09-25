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РИА Новости

Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления

12:54 25.09.2019 (обновлено: 17:13 25.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления. Потому что четвертая промышленная революция привнесла столько новых технологий, что она поставила все государства перед необходимостью проведения первой революции государственного управления", — сказал он, выступая на XXIII международном конгрессе организации ИНТОСАИ.

Он пояснил, что в рамках революции госуправления будут меняться сложившиеся процессы управления, произойдет расширение "линейки чиновников, которые будут заниматься изменениями, проектным управлением и начинать внедрять инновации".
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
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Сбербанк РоссииГерман ГрефЭкономика
Популярные комментарии
Произойдет расширении линейки чиновников! Во как! А я-то думал что революция это нечто другое...
25 сентября, 14:27
agent_anonimus
4682004
Пусть начнёт революцию с Питера. Зачем страдать всей стране.
25 сентября, 13:35
Арсений Понфиленко
2391002
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