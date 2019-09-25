Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления. Потому что четвертая промышленная революция привнесла столько новых технологий, что она поставила все государства перед необходимостью проведения первой революции государственного управления", — сказал он, выступая на XXIII международном конгрессе организации ИНТОСАИ.
Он пояснил, что в рамках революции госуправления будут меняться сложившиеся процессы управления, произойдет расширение "линейки чиновников, которые будут заниматься изменениями, проектным управлением и начинать внедрять инновации".
13 сентября, 15:19РИА НовостиГреф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть