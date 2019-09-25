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РИА Новости

Собянин: внедрение инноваций не привело к росту уровня безработицы в Москве

12:52 25.09.2019 (обновлено: 12:53 25.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Внедрение инноваций не привело к росту уровня безработицы в Москве, за последние девять лет он не увеличивается и составляет не более 0,5%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду.
"Мы наблюдаем, как развивается прогресс, внедряются новые технологии, но уровень безработицы ни в стране, ни в Москве не растет. Он на таком же уровне, как и был в 2010 году - ничтожно мал, зарегистрированная безработица составляет треть процента, максимум - полпроцента. За последние годы в Москве создано 1,5 миллиона новых рабочих мест. Мне кажется, что для крупных городов, мегаполисов безработица не является доминирующим фактором при внедрении новых технологий", - сказал он на панельной дискуссии в рамках XXIII Конгресса Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ).
При этом внедрение инноваций и информационных технологий является ключевым фактором развития мировых держав, считает градоначальник. Но переход к цифровизации невозможен без реформы технологий управления, отметил он. "Сама возможность внедрения информационных технологий дает колоссальные возможности, но целеполагание и система управления должны быть в основе. Если вы попробуете наложить новые информационные технологии на старую систему управления, у вас может получиться абсурд", - подчеркнул он.
По данным Собянина, "Москва является мировым лидером в области электронных государственных услуг по версии ООН". "Но если бы мы начали цифровизацию этого процесса на старые управленческие структуры, регламенты, ничего бы не получилось. Надо было все это сначала изменить: взаимодействие между федеральными и региональными, местными системами управления, изменение регламентов, сроков, отказ от дополнительных справок, заявлений и прочего . Таким образом, сегодня, вместо того, чтобы получать документы неделями, москвичи тратят на это либо минуту, не выходя из офиса или дома, либо через многофункциональные центры в течение буквально нескольких десятков минут", - заключил он.
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ИНТОСАИ - международная организация, созданная в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию государственного аудита во всем мире. В состав организации входит 194 страны. Высший орган - конгресс, заседания которого проводится раз в три года в разных странах.
Московский конгресс проходит в выставочном комплексе "Манеж" с 23 по 28 сентября. Он посвящен двум актуальным темам - информационным технологиям в развитии государственного управления и роли высших органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей. В работе конгресса принимают участие более 600 участников, представляющих 168 стран.
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ИНТОСАИСергей СобянинМоскваОбщество
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