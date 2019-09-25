Илона Маска пригласили в Краснодар с помощью билбордов "Kak tebe takoe?"

На баннерах латиницей написана ставшая мемом фраза "Как тебе такое, Илон Маск?" и QR-код, ведущий на страницу с приглашением на форум в Краснодаре. По информации администрации Краснодарского края, разместил баннер один из спикеров форума, имя которого не разглашается.