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РИА Новости

Илона Маска пригласили в Краснодар с помощью билбордов "Kak tebe takoe?"

13:06 25.09.2019 (обновлено: 14:42 25.09.2019)
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© Фото : форум "Дело за малым"Билборд с обращением к Илону Маску в американском городе Хоторн, Калифорния
Билборд с обращением к Илону Маску в американском городе Хоторн, Калифорния
© Фото : форум "Дело за малым"
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Предприниматели из Краснодарского края разместили билборды с обращением к Илону Маску в американском городе Хоторн (Калифорния), где находится офис основателя Space X, сообщает Kuban24.
На баннерах латиницей написана ставшая мемом фраза "Как тебе такое, Илон Маск?" и QR-код, ведущий на страницу с приглашением на форум в Краснодаре. По информации администрации Краснодарского края, разместил баннер один из спикеров форума, имя которого не разглашается.
Интернет-мем "Как тебе такое, Илон Маск?" стал популярен год назад после запуска новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. Главным "пассажиром" ракеты был гоночный электрокар Tesla Roadster. Тогда пользователи начали публиковать в интернете фотографии с разными странными и комичными "изобретениями", в шутку предлагая Маску оценить их находчивость.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
13 февраля, 11:35РИА Новости
Глава Tesla на русском ответил на мем "Как тебе такое, Илон Маск?"
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Илон МаскSpaceXКраснодарСШАВ мире
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