Илона Маска пригласили в Краснодар с помощью билбордов "Kak tebe takoe?"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Предприниматели из Краснодарского края разместили билборды с обращением к Илону Маску в американском городе Хоторн (Калифорния), где находится офис основателя Space X, сообщает Kuban24.
На баннерах латиницей написана ставшая мемом фраза "Как тебе такое, Илон Маск?" и QR-код, ведущий на страницу с приглашением на форум в Краснодаре. По информации администрации Краснодарского края, разместил баннер один из спикеров форума, имя которого не разглашается.
Интернет-мем "Как тебе такое, Илон Маск?" стал популярен год назад после запуска новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. Главным "пассажиром" ракеты был гоночный электрокар Tesla Roadster. Тогда пользователи начали публиковать в интернете фотографии с разными странными и комичными "изобретениями", в шутку предлагая Маску оценить их находчивость.