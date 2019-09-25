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РИА Новости
Ядерные технологии

Москва и Токио проработают возможность поставок водорода в Японию

12:50 25.09.2019 (обновлено: 12:55 25.09.2019)
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CC BY 4.0 / Ronny Siegel / Вид на остров Одайба в Токио
Вид на остров Одайба в Токио
CC BY 4.0 / Ronny Siegel /
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. АО "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") и Агентство по природным ресурсам и энергетики министерства экономики, торговли и промышленности Японии подписали в Токио соглашение о сотрудничестве в сфере совместной разработки технико-экономического обоснования пилотного проекта экспорта водорода из России в Японию, сообщила пресс-служба "Русатом Оверсиз".
В пилотном экспортном проекте рассматривается возможность производства водорода для японского рынка методом электролиза. Технико-экономическое обоснование предстоит разработать в 2020-2021 годах.
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Как связаны водород и атом

Большая часть производимого в промышленном масштабе водорода в мире получается в процессе так называемой паровой конверсии метана, когда водяной пар при температуре 700–1000 градусов смешивают с метаном под давлением в присутствии катализатора. Но при этом сжигается около половины исходного газа, а выброс продуктов сгорания негативно сказывается на экологии.
Росатом обладает технологиями, которые в среднесрочной перспективе позволят обеспечить производство водорода в промышленных объемах c высоко-конкурентными параметрами стоимости, экологической приемлемости и чистоты. Как сообщалось ранее, речь, в частности, может идти о применении технологии электролиза воды на базе неиспользуемых мощностей существующих атомных электростанций в России.
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Водородная энергетика может стать одним из основных направлений сотрудничества ученых России и Японии, сообщил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев в сентябре в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.
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Ядерные технологииРусатом ОверсизРосатомЯпонияРоссияВ мире
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