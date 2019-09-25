Москва и Токио проработают возможность поставок водорода в Японию

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. АО "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") и Агентство по природным ресурсам и энергетики министерства экономики, торговли и промышленности Японии подписали в Токио соглашение о сотрудничестве в сфере совместной разработки технико-экономического обоснования пилотного проекта экспорта водорода из России в Японию, сообщила пресс-служба "Русатом Оверсиз".

В пилотном экспортном проекте рассматривается возможность производства водорода для японского рынка методом электролиза. Технико-экономическое обоснование предстоит разработать в 2020-2021 годах.

"Русатом Оверсиз" отвечает за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения Росатома.

Как связаны водород и атом

Большая часть производимого в промышленном масштабе водорода в мире получается в процессе так называемой паровой конверсии метана, когда водяной пар при температуре 700–1000 градусов смешивают с метаном под давлением в присутствии катализатора. Но при этом сжигается около половины исходного газа, а выброс продуктов сгорания негативно сказывается на экологии.

Росатом обладает технологиями, которые в среднесрочной перспективе позволят обеспечить производство водорода в промышленных объемах c высоко-конкурентными параметрами стоимости, экологической приемлемости и чистоты. Как сообщалось ранее, речь, в частности, может идти о применении технологии электролиза воды на базе неиспользуемых мощностей существующих атомных электростанций в России.