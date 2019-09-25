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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Священник: руководство Роскосмоса перед каждым пуском к МКС молится в храме

12:49 25.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВывоз РН "Союз-ФГ" с ТПК "Союз МС-15"
Вывоз РН Союз-ФГ с ТПК Союз МС-15
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
БАЙКОНУР (Казахстан), 25 сен - РИА Новости. Руководители Роскосмоса перед каждым пилотируемым запуском молятся Богу об удачном старте, рассказал в интервью РИА Новости настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца на Байконуре протоиерей Сергий (Бычков).
"Все руководители Роскосмоса приходят к нам в храм перед пуском, а потом еще раз, после запуска, благодарят Бога, ставят свечи", - рассказал он.
В том числе, по его словам, храм посещал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, руководители предприятий и генеральные конструктора. Однако неизвестно, был ли он в этот раз перед предстоящим пуском - в среду с Байконура к МКС стартуют россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Протоиерей также поведал, что руководство Роскосмоса оказывает храму помощь. "Владимир Поповкин (руководитель Роскосмоса с 2011 по 2013 годы - ред.) приходил к нам исповедоваться, иконы дарил. Большую помощь нашему приходу оказывал Анатолий Перминов (руководитель Роскосмоса в 2004-2011 годах - ред.)", - сказал протоиерей.
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"Вы видите, мы поддерживаем Роскосмос, Роскосмос поддерживает нас. У нас сложились теплые и доверительные отношения. Общаемся с генеральными конструкторами, инженерами, рабочими на космодроме, находим с ними понимание, поддерживаем друг друга, а значит, двигаем прогресс вперед", - отметил протоиерей.
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Религия и мировоззрениеМеждународная космическая станцияРоскосмосДмитрий Рогозинрелигия
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