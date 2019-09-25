Священник: руководство Роскосмоса перед каждым пуском к МКС молится в храме

БАЙКОНУР (Казахстан), 25 сен - РИА Новости. Руководители Роскосмоса перед каждым пилотируемым запуском молятся Богу об удачном старте, рассказал в интервью РИА Новости настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца на Байконуре протоиерей Сергий (Бычков).

"Все руководители Роскосмоса приходят к нам в храм перед пуском, а потом еще раз, после запуска, благодарят Бога, ставят свечи", - рассказал он.

В том числе, по его словам, храм посещал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, руководители предприятий и генеральные конструктора. Однако неизвестно, был ли он в этот раз перед предстоящим пуском - в среду с Байконура к МКС стартуют россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Протоиерей также поведал, что руководство Роскосмоса оказывает храму помощь. "Владимир Поповкин (руководитель Роскосмоса с 2011 по 2013 годы - ред.) приходил к нам исповедоваться, иконы дарил. Большую помощь нашему приходу оказывал Анатолий Перминов (руководитель Роскосмоса в 2004-2011 годах - ред.)", - сказал протоиерей.