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РИА Новости
Единый день голосования

По итогам выборов расследуют 12 уголовных дел, заявила Памфилова

12:46 25.09.2019 (обновлено: 12:48 25.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили и расследуют 12 уголовных дел по итогам выборов в единый день голосования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Правоохранительными органами возбуждено в настоящее время и расследуется 12 уголовных дел. Но насколько я знаю, их больше... К следующему заседанию у нас уже будет полная информация, может, какие-то дела уже завершатся ", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
По её словам, уголовные дела возбуждены по широкому спектру статей УК.
Глава ведомства рассказала, что три уголовных дела непосредственно связанны с нарушением законодательства РФ о выборах. "Они возбуждены в городе Москве, республике Татарстан и на Алтае", - пояснила Памфилова.
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Председатель ЦИК сообщила, что проанализированы и проверены порядка 1,6 тысячи сообщений о предполагаемых нарушениях, которые в основном были размещены на карте нарушений ассоциации "Голос" и в интернете. "По результатам проверки только 14% сообщений о нарушениях подтвердилось... Подавляющее число сообщений не нашли подтверждения", - отметила Памфилова.
"По вопросам подготовки провидения региональных и муниципальных выборов к нам поступило 1632 обращения без учёта обращений по выборам в Москве и Санкт- Петербурге... Достаточно большое количество обращений не были связаны с нарушениями избирательного законодательства",- добавила глава ЦИК.
Председатель Центризбиркома рассказала, что высокое количество обращений - 669 поступило по проведению выборов депутатов Мосгордумы. "По муниципальным выборам наибольшее число - 61% составляют обращения по Санкт-Петербургу", - сообщила Памфилова.
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