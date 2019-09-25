По итогам выборов расследуют 12 уголовных дел, заявила Памфилова

"Правоохранительными органами возбуждено в настоящее время и расследуется 12 уголовных дел. Но насколько я знаю, их больше... К следующему заседанию у нас уже будет полная информация, может, какие-то дела уже завершатся ", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.