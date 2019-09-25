По итогам выборов расследуют 12 уголовных дел, заявила Памфилова

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили и расследуют 12 уголовных дел по итогам выборов в единый день голосования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Правоохранительными органами возбуждено в настоящее время и расследуется 12 уголовных дел. Но насколько я знаю, их больше... К следующему заседанию у нас уже будет полная информация, может, какие-то дела уже завершатся ", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
По её словам, уголовные дела возбуждены по широкому спектру статей УК.
Глава ведомства рассказала, что три уголовных дела непосредственно связанны с нарушением законодательства РФ о выборах. "Они возбуждены в городе Москве, республике Татарстан и на Алтае", - пояснила Памфилова.
Председатель ЦИК сообщила, что проанализированы и проверены порядка 1,6 тысячи сообщений о предполагаемых нарушениях, которые в основном были размещены на карте нарушений ассоциации "Голос" и в интернете. "По результатам проверки только 14% сообщений о нарушениях подтвердилось... Подавляющее число сообщений не нашли подтверждения", - отметила Памфилова.
"По вопросам подготовки провидения региональных и муниципальных выборов к нам поступило 1632 обращения без учёта обращений по выборам в Москве и Санкт- Петербурге... Достаточно большое количество обращений не были связаны с нарушениями избирательного законодательства",- добавила глава ЦИК.
Председатель Центризбиркома рассказала, что высокое количество обращений - 669 поступило по проведению выборов депутатов Мосгордумы. "По муниципальным выборам наибольшее число - 61% составляют обращения по Санкт-Петербургу", - сообщила Памфилова.