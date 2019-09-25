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РИА Новости

Минздрав не нашел нарушений в начислении зарплаты врачам скорой на Урале

12:44 25.09.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области не выявило нарушений в начислении заработной платы работникам скорой медицинской помощи в Саткинском районе, которые жаловались на отмену стимулирующих выплат и снижение зарплаты, сообщила в среду пресс-служба минздрава.
Как сообщал местный информпортал 74.ru, заведующая медчасти Саткинского района собрала всех работников скорой помощи на планерке и кричала на них из-за того, что сотрудники написали жалобу на имя главврача с просьбой объяснить отмену стимулирующих выплат и снижение зарплаты. Минздрав области направил в Сатку рабочую группу, чтобы изучить ситуацию.
"Представители регионального минздрава оценили заработную плату за период с 1 января 2018 года по 31 августа 2019 года. Снижения уровня заработной платы не установлено, она полностью соответствует фактически отработанному времени. При этом отмечено снижение нагрузки из-за доукомплектованности штата за рассматриваемый период времени. Вместе с тем начисление заработной платы сотрудникам производится в соответствии с трудовым договором и законодательством", - сообщает минздрав.
Также ранее сотрудники пожаловались, что покупают за свой счет спецодежду, этот вопрос был также изучен, уточняется в сообщении. "Изучены договоры на поставку спецодежды в медучреждение. Один фельдшер приобрела одежду за свой счет, потому что предлагаемая форма не подошла по размеру. При этом сотрудница не обратилась к руководству организации за материальной компенсацией. Она сможет это сделать в любое время", - добавляет пресс-служба.
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Кроме того, в ходе рабочей встречи проверены укладки для оказания первой медицинской помощи - они укомплектованы в соответствии с порядком, сообщает пресс-служба. В ходе беседы вопросов по своевременному укомплектованию лекарственными препаратами не возникло, добавляется в сообщении. Помимо этого, руководство представило документы, подтверждающие прохождение сотрудниками станции медицинского осмотра - в этом году все работники завершат прохождение осмотра до конца ноября, поясняет минздрав.
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СаткаЧелябинская областьОбщество
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