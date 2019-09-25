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РИА Новости

Общественники предложили запретить продажу зажигалок и баллончиков детям

12:44 25.09.2019
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© Flickr / preciouskhyattЗажигалки
Зажигалки
© Flickr / preciouskhyatt
Зажигалки. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Продажу зажигалок и газовых баллончиков детям необходимо запретить на законодательном уровне для борьбы с токсикоманией среди подростков, заявил директор автономной некоммерческой организации "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" Денис Заварзин.
"Предлагаю на законодательном уровне ограничить приобретение, распространение, продажу газовых баллончиков и зажигалок (среди детей - Прим. ред). Действительно, зачем детям это нужно - либо прикурить, либо подышать", - сказал Заварзин на слушаниях в Общественной палате.
Он отметил, что в 2018 году было зафиксировано около 150 случаев смерти детей после употребления газа.
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