Общественники предложили запретить продажу зажигалок и баллончиков детям

"Предлагаю на законодательном уровне ограничить приобретение, распространение, продажу газовых баллончиков и зажигалок (среди детей - Прим. ред). Действительно, зачем детям это нужно - либо прикурить, либо подышать", - сказал Заварзин на слушаниях в Общественной палате.