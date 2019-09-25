Число жертв землетрясения в Пакистане увеличилось до 34 человек

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло во вторник днем в пограничной зоне между Пакистаном и Индией, увеличилось до 34, пострадали 459 человек, пишет газета Express Tribune.
Ранее сообщалось о 26 погибших и более 300 пострадавших.
Как сообщает издание со ссылкой на районную администрацию Мирпура, 160 человек из числа пострадавших находятся в критическом состоянии.
Подземные толчки ощущались на большей части северного и северо-восточного Пакистана, в том числе в столице республики Исламабаде. В Индии, между тем, никаких экстренных мер в связи с землетрясением в приграничной зоне объявлено не было.