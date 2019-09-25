Число жертв землетрясения в Пакистане увеличилось до 34 человек

Как сообщает издание со ссылкой на районную администрацию Мирпура, 160 человек из числа пострадавших находятся в критическом состоянии.

Подземные толчки ощущались на большей части северного и северо-восточного Пакистана, в том числе в столице республики Исламабаде. В Индии, между тем, никаких экстренных мер в связи с землетрясением в приграничной зоне объявлено не было.