Якутский "шаман" не обращался за защитой к омбудсмену

ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. "Шаман-воин" Александр Габышев, который был задержан в Бурятии и доставлен в Якутск, не обращался к омбудсмену за защитой своих прав.

Габышева задержали в четверг, 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 "Байкал". Мужчина шел пешком из Якутии в Москву якобы провести обряд "изгнания Путина". В пятницу Габышева поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики и в этот же день отпустили. По данным источника в правоохранительных органах Якутии, на него заведено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.

"В адрес уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) жалоба от гражданина (Габышева) не поступала", - сказала РИА Новости омбудсмен Сардана Гурьева.

По ее словам, законодательство не предусматривает участия уполномоченного по правам человека в субъекте РФ в досудебном производстве, омбудсмены не имеют права участвовать в расследовании уголовных дел или в рассмотрении уголовных дел судами.