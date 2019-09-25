В Швеции задержали капитана севшего на мель судна с российскими моряками

СТОКГОЛЬМ, 25 сен - РИА Новости. Капитан грузового судна Baltic Carrier, во вторник вечером севшего на мель у берегов южной Швеции, задержан, генконсульство РФ в Гётеборге предложило консульскую поддержку и следит за его судьбой, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

"Идет предварительное расследование, шведские службы подтвердили что капитан - российский гражданин. В настоящее время он задержан, до 12.00 (13.00 мск) субботы суд должен принять решение о его аресте. Генконсульство предложило ему поддержку, сам он на связь пока не выходил, ограничений на его телефонные звонки со шведской стороны нет", - рассказала РИА Новости генконсул Анастасия Фёдорова. Она добавила, что дипломаты следят за развитием ситуации.

Всего на борту находились семь членов экипажа, среди них граждане России и Украины. Судно не задержано и сможет продолжить путь после того, как будет снято с мели. Ожидается, что это произойдет в среду в течение дня.