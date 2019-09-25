Госдума освободила от НДФЛ все доходы пострадавших от ЧС граждан

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума приняла закон об освобождении от подоходного налога всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Сейчас от налога на доходы физических лиц освобождены доходы в натуральной форме граждан, пострадавших от терактов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, в виде оказанных в их интересах услуг обучения и содержания в образовательных организациях, а также медицинских услуг и услуг санаторно-курортных организаций.

Закон уточняет, что от НДФЛ теперь будут освобождаться доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной или натуральной формах, полученные пострадавшими в таких чрезвычайных ситуациях гражданами, а также членами их семей.

От НДФЛ также законом освобождаются доходы граждан, которые предоставляют пострадавшим от террористических актов, стихийных бедствий и иных чрезвычайных обстоятельств жилые помещения на условиях аренды, плата за которую осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ. Эта льгота предоставляется в пределах сумм, полученных пострадавшими для аренды жилья из соответствующего бюджета.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а его нормы распространятся на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, то есть они будут иметь обратную силу. Важно, чтобы налоговые льготы коснулись тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года, а не только семей, привычную жизнь которых нарушили недавнее наводнение в Иркутской области и лесные пожары в Сибири, пояснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Несправедливо, когда люди, которые пострадали от стихийных бедствий, потеряв свое единственное жилье, вынуждены платить налог со средств, полученных в качестве компенсации, считает он.