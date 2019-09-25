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РИА Новости

Грызлов призвал обсудить пути формирования "новых политических сил"

12:28 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПредседатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов считает необходимой выработку решений, которые будут способствовать формированию в стране новых политических сил.
"На протяжении многих лет мы создавали дополнительные возможности для политической конкуренции, поддерживали представительство в территориях других парламентских партий. Сейчас нам надо подумать о решениях, которые будут содействовать формированию новых политических сил. Этот вопрос надо обсуждать",- сказал он на открытии Северо-Западного форума "Устойчивое развитие".
По оценке Грызлова, на последних прошедших выборах "Единая Россия" сохранила свои позиции.
"Очень важно, что на прошедших выборах "Единая Россия" смогла сохранить доверие избирателей. Мы, безусловно, еще будем анализировать итоги выборов, рассматривать предложения по корректировке норм избирательного законодательства, которые звучали в ходе кампании, но кроме этого в первую очередь необходимы и дополнительные меры по укреплению политической устойчивости",- отметил он.
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Как напомнил Грызлов, на период работы Государственной думы следующего созыва придется окончание реализации национальных проектов.
"Будущие политические деятели, в том числе будущие депутаты Государственной думы могут заявить о себе, проявить себя именно на общественных площадках в рамках диалога власти и гражданских профессиональных сообществ. Партии важно поддерживать движение снизу, поддерживать активных граждан в их стремлении к самореализации, к результативному участию в развитии страны",- заключил он.
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Единая РоссияБорис ГрызловПолитика
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