Грызлов призвал обсудить пути формирования "новых политических сил"

"На протяжении многих лет мы создавали дополнительные возможности для политической конкуренции, поддерживали представительство в территориях других парламентских партий. Сейчас нам надо подумать о решениях, которые будут содействовать формированию новых политических сил. Этот вопрос надо обсуждать",- сказал он на открытии Северо-Западного форума "Устойчивое развитие".