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РИА Новости
Культура

Умер музыкант и поэт Роберт Хантер

12:24 25.09.2019 (обновлено: 12:43 25.09.2019)
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© AFP 2019 / Getty Images for Songwriters Hall Of Fame/Larry BusaccaМузыкант и поэт Роберт Хантер
Музыкант и поэт Роберт Хантер
© AFP 2019 / Getty Images for Songwriters Hall Of Fame/Larry Busacca
Музыкант и поэт Роберт Хантер. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Американский музыкант и поэт, автор текстов песен рок-группы Grateful Dead Роберт Хантер умер в возрасте 78 лет, сообщает издание The Hollywood reporter со ссылкой на заявление его семьи.
Причина смерти не уточняется.
Как пишет издание, он "мирно скончался дома, окруженный любовью". Его жена Морин была рядом с ним.
Семья музыканта обратилась к фанатам и призвала их утешиться тем, что его песни остаются с ними, а также процитировала одну из баллад поэта: "Пусть песни наполнят воздух".
Группа Grateful Dead была основана в 1965 году и заняла значимое место в американской культуре. Хантер тесно сотрудничал с группой с 1969-го и на протяжении 30 лет. Коллектив распался в 1995 году после смерти фронтмена Джерри Гарсии.
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КультураРоберт ХантерСША
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