Умер музыкант и поэт Роберт Хантер

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Американский музыкант и поэт, автор текстов песен рок-группы Grateful Dead Роберт Хантер умер в возрасте 78 лет, сообщает издание Американский музыкант и поэт, автор текстов песен рок-группы Grateful Dead Роберт Хантер умер в возрасте 78 лет, сообщает издание The Hollywood reporter со ссылкой на заявление его семьи.

Причина смерти не уточняется.

Как пишет издание, он "мирно скончался дома, окруженный любовью". Его жена Морин была рядом с ним.

Семья музыканта обратилась к фанатам и призвала их утешиться тем, что его песни остаются с ними, а также процитировала одну из баллад поэта: "Пусть песни наполнят воздух".