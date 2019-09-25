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РИА Новости

Россия поставит в Венесуэлу 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа

12:24 25.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия в ближайшее время намерена поставить в Венесуэлу 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа, на постоянной основе может поставлять до 5 миллионов доз, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Российский президент указал на важное направление сотрудничества Москвы и Каракаса - в сфере медицины. По его словам, речь идет, в том числе, о поставках российских лекарственных препаратов.
"В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа. А на постоянной основе мы могли бы поставлять до 5 миллионов доз", - сказал Путин.
Российский лидер напомнил и о реализуемых в Венесуэле крупных инвестиционных проектах в сфере энергетики, отметив, что "Россия в целом проинвестировала примерно 4 миллиарда долларов в экономику Венесуэлы".
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Николас МадуроВладимир ПутинВенесуэлаРоссияВ мире
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А России когда кремль помогать собирается?
25 сентября, 13:11
ИУИосиф Ульянов
4051008
А росгвардейцами не надо им помочь? А то у нас их с избытком.
25 сентября, 13:53
Ири на
1580104
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