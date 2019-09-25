Россия поставит в Венесуэлу 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия в ближайшее время намерена поставить в Венесуэлу 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа, на постоянной основе может поставлять до 5 миллионов доз, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

Российский президент указал на важное направление сотрудничества Москвы и Каракаса - в сфере медицины. По его словам, речь идет, в том числе, о поставках российских лекарственных препаратов.

"В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа. А на постоянной основе мы могли бы поставлять до 5 миллионов доз", - сказал Путин.