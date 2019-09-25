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РИА Новости

Путин оценил военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы

12:24 25.09.2019 (обновлено: 14:27 25.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Поставки запчастей в Венесуэлу и создание там сервисных центров идут по графику, заявил Владимир Путин на встрече с главой Боливарианской Республики Николасом Мадуро.
По его словам, военно-техническое сотрудничество двух стран связано, прежде всего, с обязательствами Москвы по обслуживанию ранее приобретенной Каракасом техники российского производства.
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В среду в Кремле состоялась встреча лидеров двух стран. Они обсудили двусторонние отношения, региональную проблематику, а также ситуацию в Венесуэле, в том числе прямое вмешательство третьих стран.
Между Москвой и Каракасом сложились крепкие дипломатические отношения, в 1996 году стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. Россия выступает за мирное урегулирование разногласий в Боливарианской Республике и категорически против какого-либо внешнего вмешательства.
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Межгосударственные отношения России и Венесуэлы
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