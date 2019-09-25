Путин оценил военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Поставки запчастей в Венесуэлу и создание там сервисных центров идут по графику, заявил Владимир Путин на встрече с главой Боливарианской Республики Николасом Мадуро.
По его словам, военно-техническое сотрудничество двух стран связано, прежде всего, с обязательствами Москвы по обслуживанию ранее приобретенной Каракасом техники российского производства.
В среду в Кремле состоялась встреча лидеров двух стран. Они обсудили двусторонние отношения, региональную проблематику, а также ситуацию в Венесуэле, в том числе прямое вмешательство третьих стран.
Между Москвой и Каракасом сложились крепкие дипломатические отношения, в 1996 году стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. Россия выступает за мирное урегулирование разногласий в Боливарианской Республике и категорически против какого-либо внешнего вмешательства.