Путин оценил военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы

Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи

Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Поставки запчастей в Венесуэлу и создание там сервисных центров идут по графику, заявил Владимир Путин на встрече с главой Боливарианской Республики Николасом Мадуро.

По его словам, военно-техническое сотрудничество двух стран связано, прежде всего, с обязательствами Москвы по обслуживанию ранее приобретенной Каракасом техники российского производства.

В среду в Кремле состоялась встреча лидеров двух стран. Они обсудили двусторонние отношения, региональную проблематику, а также ситуацию в Венесуэле, в том числе прямое вмешательство третьих стран.