Путин назвал поставки продовольствия Венесуэле гуманитарным сотрудничеством

"Наши отношения развиваются поступательно. Хотел бы два слова сказать о вопросах экономического взаимодействия: рост товарооборота за последние месяцы составил 10%. В значительной степени это происходит за счет встречных поставок, в том числе сельхозпродукции. Мы считаем, что это важно с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии", - сказал Путин.