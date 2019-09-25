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РИА Новости

Путин назвал поставки продовольствия Венесуэле гуманитарным сотрудничеством

12:23 25.09.2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Поставки Россией сельхозпродукции в Венесуэлу можно расценивать как гуманитарное сотрудничество в условиях непростой ситуации внешнего давления, в которой оказался Каракас, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши отношения развиваются поступательно. Хотел бы два слова сказать о вопросах экономического взаимодействия: рост товарооборота за последние месяцы составил 10%. В значительной степени это происходит за счет встречных поставок, в том числе сельхозпродукции. Мы считаем, что это важно с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин и президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро
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