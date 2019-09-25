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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Россия приветствует диалог властей Венесуэлы с оппозицией, заявил Путин

12:22 25.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог лидера страны Николаса Мадуро с оппозиционными силами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Мадуро.
"Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая институт президента и парламент. И мы, безусловно, поддерживаем тот диалог, который вы, господин президент, и правительство ведет с оппозиционными силами. Любой отказ от диалога считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения", - сказал Путин.
Он добавил, что Москва всегда поддерживает легитимные органы власти.
В свою очередь президент Венесуэлы отметил, что Москва и Каракас "доказали, что могут совместно преодолевать любые трудности".
"Мы поддерживаем сотрудничество в различных областях. В прошедшем мае состоялась встреча межправительственной комиссии высокого уровня, и многие вопросы, которые обсуждались на этой комиссии, были успешно решены. Речь идет о целом ряде направлений - продовольствие, здравоохранение, энергетика и другие области", - сказал президент Венесуэлы.
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Он добавил, что нынешняя встреча позволит подвести итоги работы, проделанной в текущем году, а также "посмотреть, какие остались проблемы, с какими реалиями сталкиваются две стороны, как идет прогресс в ряде областей, и выстроить планы на будущее".
"Мы всегда чувствуем себя комфортно в Москве и всегда рады быть здесь", - заключил Мадуро.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВладимир ПутинМоскваВенесуэлаРоссияВ мире
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