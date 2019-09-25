Около трех миллионов человек посетили фестиваль "Круг света" в Москве

На Политехе были показаны два представления – об истории музея и достижениях научно-технического прогресса. На проспекте Сахарова зрителей ждало лазерное шоу, представление "Космическая одиссея" и виджеинг под хиты современных исполнителей. Также зрители могли увидеть мультимедийное шоу "Семь нот" и световую новеллу "Код единства" на Гребном канале, где в этот раз была возведена специальная конструкция – дуга, которая, словно мост, соединила два берега и послужила экраном для видеопроекций. В центре Digital October состоялась образовательная программа, где ведущие специалисты по световому дизайну и видеомэппингу, а также художники, архитекторы, сценографы со всего мира поделились современными тенденциями в области мультимедийных технологий.