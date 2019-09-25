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РИА Новости

Около трех миллионов человек посетили фестиваль "Круг света" в Москве

12:19 25.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФейерверки на закрытии фестиваля "Круг света 2019" в Москве
Фейерверки на закрытии фестиваля Круг света 2019 в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фейерверки на закрытии фестиваля "Круг света 2019" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Около 3 миллионов человек посетили площадки фестиваля "Круг света" в Москве, сообщает пресс-служба фестиваля.
"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, явка посетителей на площадки фестиваля сохранялась высокой. За 5 дней "Круг света" посетили около трех миллионов человек", - отмечает пресс-служба.
Ранее президент коммуникационной группы LBL, организатора фестиваля, Татьяна Лифантьева сообщала, что в прошлом году за пять дней фестиваля на всех площадках одновременно было порядка трех миллионов посетителей.
В этом году добавились три новые площадки: парк "Останкино", Политехнический музей и проспект Академика Сахарова.
Посетители на фестивале Круг света 2019 в парке Останкино в Москве
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На Политехе были показаны два представления – об истории музея и достижениях научно-технического прогресса. На проспекте Сахарова зрителей ждало лазерное шоу, представление "Космическая одиссея" и виджеинг под хиты современных исполнителей. Также зрители могли увидеть мультимедийное шоу "Семь нот" и световую новеллу "Код единства" на Гребном канале, где в этот раз была возведена специальная конструкция – дуга, которая, словно мост, соединила два берега и послужила экраном для видеопроекций. В центре Digital October состоялась образовательная программа, где ведущие специалисты по световому дизайну и видеомэппингу, а также художники, архитекторы, сценографы со всего мира поделились современными тенденциями в области мультимедийных технологий.
Девятый Московский международный фестиваль "Круг света" проходил в столице с 20 по 24 сентября на девяти столичных площадках: Гребной канал, Театральная площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк Коломенское, Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October.
Посетитель на закрытии фестиваля Круг света 2019 в Москве
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