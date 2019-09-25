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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" направит делегата в ПАСЕ

12:12 25.09.2019
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" отправит представителя на осеннюю сессию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, несмотря на отказ украинской делегации от участия в заседаниях, сообщили в среду в пресс-службе политсилы.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" не будет уклоняться от выполнения своего долга перед украинским народом. Несмотря на позицию партии власти, мы делегируем своего представителя для участия в работе осенней сессии ПАСЕ", - говорится в сообщении на сайте партии.
По мнению политсилы, для мирного урегулирования конфликта в Донбассе необходимо активизировать межпарламентский диалог со всеми соседними странами и полностью восстановить отношения с Советом Европы.
"Сегодня важно отойти от практики ультиматумов, бойкотов и постановочных демаршей, использовать все возможности для поиска наиболее короткой дороги к миру. Мир в стране и единство украинского народа — это главные цели, которые ставит перед собой наша политическая сила. Мы будем использовать каждую возможность, чтобы приблизить этот день", - добавили в партии.
Ранее украинская делегация обнародовала заявление, в котором официально отказалась из-за возвращения России участвовать в работе сессии ПАСЕ.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
22 сентября, 15:37РИА Новости
Решать противоречия в ПАСЕ лучше с участием России, считает Медведчук
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