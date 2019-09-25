"Оппозиционная платформа" направит делегата в ПАСЕ

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" отправит представителя на осеннюю сессию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, несмотря на отказ украинской делегации от участия в заседаниях, сообщили в среду в пресс-службе политсилы.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" не будет уклоняться от выполнения своего долга перед украинским народом. Несмотря на позицию партии власти, мы делегируем своего представителя для участия в работе осенней сессии ПАСЕ", - говорится в сообщении на сайте партии.

По мнению политсилы, для мирного урегулирования конфликта в Донбассе необходимо активизировать межпарламентский диалог со всеми соседними странами и полностью восстановить отношения с Советом Европы.

"Сегодня важно отойти от практики ультиматумов, бойкотов и постановочных демаршей, использовать все возможности для поиска наиболее короткой дороги к миру. Мир в стране и единство украинского народа — это главные цели, которые ставит перед собой наша политическая сила. Мы будем использовать каждую возможность, чтобы приблизить этот день", - добавили в партии.