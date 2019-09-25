В Нацмузее Татарстана открылась выставка "Китай глазами татарстанцев"

МОСКВА, 25 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В Национальном музее Республики Татарстан на этой неделе открылась выставка "Китай глазами татарстанцев", посвященная 70-летию образования КНР. . В Национальном музее Республики Татарстан на этой неделе открылась выставка "Китай глазами татарстанцев", посвященная 70-летию образования КНР.

Генеральное консульство КНР в Казани совместно с Нацмузеем Татарстана организовали выставку картин и фотографий, созданных и снятых художниками Творческой мастерской живописи казанского отделения Российской Академии художеств в ходе посещения Китая в июле 2019 года.

Творческий коллектив во главе с руководителем мастерской, членом-корреспондентом РАХ Фиринатом Халиковым посетили летом Ичан, Ухань, Фэнду, Фэнцзе, Чунцин и Шанхай, где побывали в галереях и встретились с коллегами по творческому цеху и преподавателями ряда художественных школ и университетов.