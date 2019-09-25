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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Нацмузее Татарстана открылась выставка "Китай глазами татарстанцев"

12:07 25.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНациональный музей Республики Татарстан в Казани
Национальный музей Республики Татарстан в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В Национальном музее Республики Татарстан на этой неделе открылась выставка "Китай глазами татарстанцев", посвященная 70-летию образования КНР.
Генеральное консульство КНР в Казани совместно с Нацмузеем Татарстана организовали выставку картин и фотографий, созданных и снятых художниками Творческой мастерской живописи казанского отделения Российской Академии художеств в ходе посещения Китая в июле 2019 года.
Творческий коллектив во главе с руководителем мастерской, членом-корреспондентом РАХ Фиринатом Халиковым посетили летом Ичан, Ухань, Фэнду, Фэнцзе, Чунцин и Шанхай, где побывали в галереях и встретились с коллегами по творческому цеху и преподавателями ряда художественных школ и университетов.
Входе круиза по реке Янцзы художники Татарстана увидели храмы городов Фэнду и Фэнцзе, "Три Золотые ущелья" Дицуй, Уся и Цютан а также крупнейшую в мире ГЭС "Три Ущелья" близ Ичана. В ходе творческой поездки было написано около 40 пейзажей, портретов и этюдов.
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