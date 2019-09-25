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РИА Новости

В Тюменской области завели дело о похищении ребенка

12:03 25.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Следствие в Тюменской области возбудило уголовное дело о похищении ребенка, которого могла забрать няня, сообщает в среду СУ СК РФ по Тюменской области.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области по факту похищения малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
23 июля, 11:17РИА Новости
Житель Марий Эл похитил ребенка из детского сада
Виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.
По данным следствия, днем 24 сентября из дома по улице Северная города Заводоуковска похищен малолетний ребенок. Предположительно, ребенка забрала няня, которая за ним присматривала.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают ребенка и подозреваемую: проводится осмотр близлежащей к дому территории, территории лесного массива, опрашиваются очевидцы, уточняет СУ СК.
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Следственный комитет РФТюменская областьРоссияПроисшествия
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