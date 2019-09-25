В Тюменской области завели дело о похищении ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Следствие в Тюменской области возбудило уголовное дело о похищении ребенка, которого могла забрать няня, сообщает в среду СУ СК РФ по Тюменской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области по факту похищения малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

Виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, днем 24 сентября из дома по улице Северная города Заводоуковска похищен малолетний ребенок. Предположительно, ребенка забрала няня, которая за ним присматривала.