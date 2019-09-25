В Новосибирском зоопарке впервые поселилась анаконда

НОВОСИБИРСК, 25 сен - РИА Новости. Новосибирский зоопарк получил из Санкт-Петербурга молодого самца парагвайской анаконды, ранее в коллекции этого вида не было, сообщается в среду на сайте зоопарка.

"Пока змея привыкает к новому месту. Все время она проводит на стволе дерева, установленном под специальной согревающей лампой. Известно, что анаконды любят воду, но к бассейну с водой наш новенький интереса пока не проявляет. Ему нужно отогреться с дороги", - говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что самцу анаконды всего два года, он не более 60 сантиметров в длину. Представителя самых больших змей в мире в нем пока узнают только зоологи. Окраска анаконды довольно яркая - характерный темный узор на желто-оливковом фоне.

"Сотрудники зоопарка, наблюдая за анакондой, убедились в том, что она действительно агрессивней многих других рептилий. Если взять анаконду в руки, она постарается атаковать", - рассказали в зоопарке.