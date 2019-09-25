Россия в I полугодии увеличила экспорт продукции АПК в Китай на 27%

МОСКВА, 25 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса в Китай за первое полугодие 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.
В первом полугодии экспорт отечественной продукции АПК в КНР в стоимостном выражении превысил отметку в 1,9 миллиарда долларов, приводятся в сообщении слова замминистра сельского хозяйства Максима Увайдова.
В целом товарооборот между странами увеличился на 8,2%, добавил замминистра.