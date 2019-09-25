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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Россия в I полугодии увеличила экспорт продукции АПК в Китай на 27%

11:56 25.09.2019
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© Fotolia / furuodaРазгрузка контейнеров на железнодорожной станции
Разгрузка контейнеров на железнодорожной станции
© Fotolia / furuoda
МОСКВА, 25 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса в Китай за первое полугодие 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.
В первом полугодии экспорт отечественной продукции АПК в КНР в стоимостном выражении превысил отметку в 1,9 миллиарда долларов, приводятся в сообщении слова замминистра сельского хозяйства Максима Увайдова.
В целом товарооборот между странами увеличился на 8,2%, добавил замминистра.
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Россия-Китай: ГлавноеМинистерство сельского хозяйства РФКитайРоссия
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