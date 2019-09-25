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РИА Новости

Кудрин видит свою миссию в совершенствовании госуправления в России

11:55 25.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин видит своей миссией на этом посту не контроль бюджетных расходов, а совершенствование государственного управления в России, об этом он заявил, выступая на международном конгрессе государственных аудиторов ИНТОСАИ.
"Когда я пришел аудитором, я посмотрел миссию Счетной палаты России: она заключалась в контроле за эффективным расходованием государственных средств бюджета. Мы переписали эту миссию. Мы сейчас считаем своей миссией совершенствование государственного управления в России", - сказал он.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
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Кудрин возглавляет контрольное ведомство с мая 2018 года. До этого он возглавлял некоммерческую организацию "Комитет гражданских инициатив" - он основал эту организацию после после того, как был отправлен в отставку с поста вице-премьера - министра финансов из-за разногласий с главой правительства.
Выступая на конгрессе, Кудрин заявил, что государственный аудит должен "не идти за событиями, а формировать ту институциональную структуру, которая позволяла бы иметь более серьезные результаты".
"Мы должны увеличить свое влияние на свои правительства и предотвращать кризисы и риски, предупреждать о них своевременно", - подчеркнул глава Счетной палаты, обращаясь к аудиторам.
По его словам, нынешняя структура государственного управления в России слишком забюрократизирована и не соответствует существующим вызовам.
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Алексей КудринСчетная палата РФРоссияПолитика
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