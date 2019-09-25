Кудрин видит свою миссию в совершенствовании госуправления в России

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин видит своей миссией на этом посту не контроль бюджетных расходов, а совершенствование государственного управления в России, об этом он заявил, выступая на международном конгрессе государственных аудиторов ИНТОСАИ.

"Когда я пришел аудитором, я посмотрел миссию Счетной палаты России: она заключалась в контроле за эффективным расходованием государственных средств бюджета. Мы переписали эту миссию. Мы сейчас считаем своей миссией совершенствование государственного управления в России", - сказал он.

Кудрин возглавляет контрольное ведомство с мая 2018 года. До этого он возглавлял некоммерческую организацию "Комитет гражданских инициатив" - он основал эту организацию после после того, как был отправлен в отставку с поста вице-премьера - министра финансов из-за разногласий с главой правительства.

Выступая на конгрессе, Кудрин заявил, что государственный аудит должен "не идти за событиями, а формировать ту институциональную структуру, которая позволяла бы иметь более серьезные результаты".

"Мы должны увеличить свое влияние на свои правительства и предотвращать кризисы и риски, предупреждать о них своевременно", - подчеркнул глава Счетной палаты, обращаясь к аудиторам.