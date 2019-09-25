Автоэксперт оценил идею о снижении допустимого порога превышения скорости

По его словам, об инициативе можно говорить в положительном ключе, если будут высокоскоростные трассы, с ограничением на сложных участках дороги. Потому что сегодня ограничения распространяются на места, где можно ехать с большей скоростью и не создавать при этом пробок, отметил эксперт.