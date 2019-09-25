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РИА Новости

Автоэксперт оценил идею о снижении допустимого порога превышения скорости

11:54 25.09.2019 (обновлено: 11:55 25.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге
© РИА Новости / Александр Вильф
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Автомобили на дороге. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с RT заявил, что существуют нюансы в вопросе снижения нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час.
По его словам, об инициативе можно говорить в положительном ключе, если будут высокоскоростные трассы, с ограничением на сложных участках дороги. Потому что сегодня ограничения распространяются на места, где можно ехать с большей скоростью и не создавать при этом пробок, отметил эксперт.
"Наверное, плюс в том случае, если скоростной режим будет нормализован относительно технического устройства современных автомобилей и пропускной способности городских и внегородских улиц, и плохо, если это не будет сделано".
Ян Хайцеэр
Ранее заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин заявил, что Министерство внутренних дел поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час. По его словам, поправки могут внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, над которой сейчас работает правительство.
На сегодняшний день лимит ненаказуемого превышения скорости составляет 20 км/ч.
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ГосавтоинспекцияВладимир КузинАвтоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Машины сейчас скоростные и разница между, например, 60 и 70км в час практически незаметна и вероятность превысить скорость возрастет в разы. Вижу в этой акции лишь возможность еще раз ободрать как липку гражданина. Если водитель хам, или, более того чей то "сынок", то ему не жаль будет платить штраф. Значит в итоге цель безопасности достигнута не будет, видится только сбор денег.
25 сентября, 12:49
Николай Баженов
3400000
Водитель будет смотреть не за обстановкой на трассе, а больше на спидометр, чтобы не выйти за предел. А то, что пишут про гонщиков- эти идиоты,как летали, так и будут летать и превышение у них не на 20км.
25 сентября, 12:48
Михаил Мякишев
3100001
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