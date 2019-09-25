Автоэксперт оценил идею о снижении допустимого порога превышения скорости

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с RT заявил, что существуют нюансы в вопросе снижения нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час.
По его словам, об инициативе можно говорить в положительном ключе, если будут высокоскоростные трассы, с ограничением на сложных участках дороги. Потому что сегодня ограничения распространяются на места, где можно ехать с большей скоростью и не создавать при этом пробок, отметил эксперт.
"Наверное, плюс в том случае, если скоростной режим будет нормализован относительно технического устройства современных автомобилей и пропускной способности городских и внегородских улиц, и плохо, если это не будет сделано".
Ранее заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин заявил, что Министерство внутренних дел поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час. По его словам, поправки могут внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, над которой сейчас работает правительство.
На сегодняшний день лимит ненаказуемого превышения скорости составляет 20 км/ч.