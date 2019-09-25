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РИА Новости

Источник в МИД: предложение о моратории по РСМД носит глобальный характер

11:51 25.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Москва предложила мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) сразу после выхода США из договора, предложение носит глобальный характер, заявил РИА Новости источник в МИД РФ
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).

"МИД России подтверждает, что ведется активная работа по продвижению инициатив президента РФ о недопущении размещения РСМД кем бы то ни было и где бы то ни было", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что инициатива о моратории была предложена президентом сразу после того, как США вышли из договора и данная инициатива носит глобальный характер.
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"Здесь никаких секретов или сенсаций нет. Вопрос в том, что до сих пор нет позитивной реакции от других государств", - подчеркнул источник в российском МИД.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала НТВ напомнил, что такой мораторий был объявлен со стороны России президентом Владимиром Путиным. "Мы ждем ответного шага с той стороны. А если не дождемся, то тогда в случае появления таких средств на земле в том или ином регионе мира, мы будем вынуждены отвечать зеркально, а может быть, и асимметрично", - добавил Рябков.
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