"Новапорт" построит новый аэровокзал в аэропорту Воронежа

ВОРОНЕЖ, 25 сен — РИА Новости. Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Воронеж", к строительству которого холдинг "Новапорт" планирует приступить в 2020 году, позволит воздушной гавани в три раза увеличить пассажиропоток - до 2,5 миллиона человек, сообщает в среду правительство Воронежской области.

Аэропортовый холдинг "Новапорт" к 1 сентября этого года закрыл сделку по приобретению аэропорта Воронежа. Сумма сделки составила порядка 3 миллиардов рублей. Во вторник, 24 сентября, губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудил с владельцем холдинга "Новапорт" Романом Троценко строительство аэровокзального комплекса аэропорта "Воронеж".

Участники встречи отметили, что данный момент аэродром может принимать все основные типы воздушных судов, но пропускная способность аэровокзала ограничена, и воздушная гавань остро нуждается в расширении площадей.

"Реализацию проекта строительства намечено начать в 2020 году и провести в четыре этапа. Сначала будет построен терминал для обслуживания пассажиров внутренних авиалиний. Затем пройдет его техническое дооснащение под международные рейсы и создание сектора по комплексному обслуживанию (прилет-вылет) пассажиров из стран таможенного союза. Далее площади аэровокзала будут увеличены для обслуживания перспективного пассажиропотока", - говорится в сообщении.

Планируется, что новый аэровокзальный комплекс сможет обслуживать около 2,5 миллиона пассажиров в год.

"То есть в три раза больше, чем в настоящее время", - отмечает облправительство.