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РИА Новости

Россия может вложить в горнорудные проекты в Венесуэле миллиард долларов

11:46 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Инвестиции из РФ в горнорудные проекты в Венесуэле могут составить около 1 миллиарда долларов, высок интерес к добыче алмазов и золота, говорится в материалах к переговорам президентов двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро.
В них напоминается о меморандуме, который в декабре 2018 года подписали Минприроды России и министерство по горному развитию Венесуэлы.
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"Прежде всего, высок интерес к добыче алмазов и золота. По венесуэльским оценкам, объемы инвестиционного участия российской стороны могут достичь порядка 1 миллиардов долларов", - говорится в материалах.
Что касается энергетического сотрудничества двух стран, здесь реализуются инвестпроекты с участием Национального нефтяного консорциума, в котором принимают участие "Роснефть" и "Газпром нефть", а также компаний "Газпром" и "Интер РАО".
Заметным потенциалом обладает и сотрудничество в области промышленности, отмечается в материалах. Так, "Камаз" поставляет в Венесуэлу грузовые автомобили, автобусные шасси и запасные части, на четырех заводах в разных регионах Венесуэлы организована сборка автобусов, в рамках этого проекта создано более 1,1 тысячи рабочих мест.
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