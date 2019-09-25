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РИА Новости
Туризм

Власти Британии вернули на родину более 95% клиентов Thomas Cook

11:51 25.09.2019
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© Depositphotos / samotЛондон
Лондон
© Depositphotos / samot
ЛОНДОН, 25 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании вернули на родину более 95% клиентов обанкротившейся британской туристической компании Thomas Cook, в ближайшие дни репатриация продолжится, сообщило управление гражданской авиации Великобритании (CAA).
Как отмечает ведомство, в первые два дня на родину прилетели более 20% клиентов туроператора. Во вторник власти обеспечили возвращение 70 авиарейсов с 14 тысячами туристов. В среду прибудут очередные 70 рейсов. Ожидается, что операция по возвращению клиентов Thomas Cook продолжится вплоть до 6 октября.
"CAA хочет, чтобы все продолжили наслаждаться своими отпусками по мере того, как мы планируем вернуть людей домой в дни их возвращения с Thomas Cook или чуть позже", - говорится в заявлении управления.
"Мы вернули домой 95% человек в сроки их возвращения из отпусков", - отметил глава САА Ричард Мориарти.
Глава ведомства также выразил благодарность авиакомпаниям, которые помогли в проведении операции по возвращению туристов на родину.
Старейшая в мире британская туристическая компания Thomas Cook объявила 23 сентября о банкротстве, не сумев договориться о реструктуризации долгов с основным акционером – китайской Fosun Tourism Group – и кредиторами. На тот момент на отдыхе за границей находились около 160 тысяч клиентов компании, которых начали эвакуировать на родину уже к вечеру того же дня.
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