Власти Британии вернули на родину более 95% клиентов Thomas Cook

ЛОНДОН, 25 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании вернули на родину более 95% клиентов обанкротившейся британской туристической компании Thomas Cook, в ближайшие дни репатриация продолжится, сообщило управление гражданской авиации Великобритании (CAA).

Как отмечает ведомство, в первые два дня на родину прилетели более 20% клиентов туроператора. Во вторник власти обеспечили возвращение 70 авиарейсов с 14 тысячами туристов. В среду прибудут очередные 70 рейсов. Ожидается, что операция по возвращению клиентов Thomas Cook продолжится вплоть до 6 октября.

"CAA хочет, чтобы все продолжили наслаждаться своими отпусками по мере того, как мы планируем вернуть людей домой в дни их возвращения с Thomas Cook или чуть позже", - говорится в заявлении управления.

"Мы вернули домой 95% человек в сроки их возвращения из отпусков", - отметил глава САА Ричард Мориарти.

Глава ведомства также выразил благодарность авиакомпаниям, которые помогли в проведении операции по возвращению туристов на родину.