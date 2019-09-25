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РИА Новости

В Карелии начали проверку в колонии после сообщений о пытках заключенных

11:45 25.09.2019
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© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера
© Depositphotos / cunaplus
Тюремная камера. Архивное фото
ПЕТРОЗАВОДСК, 25 сен – РИА Новости. УФСИН по Карелии начало проверку после ряда публикаций в СМИ о пытках и поборах в исправительной колонии под Петрозаводском (ИК-9), сообщается в среду на сайте ведомства.
Во вторник в ряде СМИ появилась информация о пытках заключенных и о поборах в исправительной колонии №9, которая находится под Петрозаводском. В качестве респондентов указывались как заключенные, отбывавшие наказание в пенитенциарном учреждении, так и правозащитники.
Сотрудник ФСИН
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"В настоящее время в УФСИН России по Республике Карелия проводится проверка по опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы", - говорится в сообщении.
Начальником ИК-9 на сайте ведомства значится майор внутренней службы Иван Савельев.
СМИ отмечают, что в колонии отбывает наказание, в частности, Анзор Губашев, приговоренный к 19 годам заключения за соучастие в убийстве Бориса Немцова.
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УФСИНПетрозаводскКарелияПроисшествия
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