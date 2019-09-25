В Карелии начали проверку в колонии после сообщений о пытках заключенных

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 сен – РИА Новости. УФСИН по Карелии начало проверку после ряда публикаций в СМИ о пытках и поборах в исправительной колонии под Петрозаводском (ИК-9), сообщается в среду на сайте ведомства.

Во вторник в ряде СМИ появилась информация о пытках заключенных и о поборах в исправительной колонии №9, которая находится под Петрозаводском. В качестве респондентов указывались как заключенные, отбывавшие наказание в пенитенциарном учреждении, так и правозащитники.

"В настоящее время в УФСИН России по Республике Карелия проводится проверка по опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы", - говорится в сообщении.

Начальником ИК-9 на сайте ведомства значится майор внутренней службы Иван Савельев.