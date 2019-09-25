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РИА Новости

Россия планирует увеличить поставки зерна в Венесуэлу в 2,4 раза

11:41 25.09.2019 (обновлено: 11:43 25.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле
Уборка озимой пшеницы на поле
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка озимой пшеницы на поле. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия планирует в 2019 году увеличить поставки зерна в Венесуэлу до 600 тысяч тонн с 254 тысяч тонн в прошлом году, говорится в материалах к переговорам президентов двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро.
Кроме того, стороны проводят работу по созданию совместных предприятий в области сельского хозяйства.
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"Увеличение объемов взаимной торговли в последнее время было обеспечено главным образом за счет отгрузки зерна из России. В минувшем году Россия поставила в Венесуэлу 254 тысячи тонн зерна на сумму свыше 57 миллионов долларов, в текущем году планируется поставить до 600 тысяч тонн зерна", - говорится в материалах.
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Николас МадуроВладимир ПутинМоскваВенесуэлаРоссияЭкономика
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