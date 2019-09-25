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РИА Новости

В Кремле проходят переговоры Путина и Мадуро

11:39 25.09.2019 (обновлено: 13:07 25.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВстреча президента России Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, прибывшего с визитом накануне, передает корреспондент РИА Новости.
Главы государств обсуждают двусторонние отношения, региональную проблематику, а также ситуацию в Боливарианской Республике, в том числе прямое вмешательство третьих стран.
После этого запланированы переговоры в формате рабочего завтрака.
Между Москвой и Каракасом сложились крепкие дипломатические отношения, в 1996 году стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. Россия выступает за мирное урегулирование разногласий в Венесуэле и категорически против какого-либо внешнего вмешательства.
Президент России Владимир Путин и президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро
Вчера, 04:12РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Венесуэлы

Первые заявления

На встрече в Кремле Путин еще раз подчеркнул, что Москва поддерживает легитимные власти Венесуэлы.

"И мы, безусловно, поддерживаем тот диалог, который вы, господин президент, и правительство ведете с оппозиционными силами. Любой отказ от диалога считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения", — добавил российский лидер.

В свою очередь президент Венесуэлы отметил, что Москва и Каракас "доказали, что могут совместно преодолевать любые трудности".
Стороны договорились развивать и укреплять экономическое сотрудничество. В частности, Россия планирует в 2019 году увеличить поставки зерна в Боливарианскую Республику в 2,4 раза — до 600 тысяч тонн. Кроме того, идет работа по созданию совместных предприятий в области сельского хозяйства. Также Путин и Мадуро отметили потенциал диалога в области энергетики, машиностроения, добычи алмазов и золота.
Помимо этого, Москва и Каракас планируют совместную работу в сфере медицины: в ближайшее время Россия поставит Венесуэле полтора миллиона доз вакцины против гриппа.
Продолжится и военно-техническое сотрудничество, связанное, прежде всего, с обязательствами России по обслуживанию техники, которую ранее приобрел Каракас. "Все эти работы идут по графику, в строгом соответствии с нашими договоренностями", — резюмировал Путин.
Министр нефти и президент государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA) Мануэль Кеведо
24 сентября, 16:06РИА Новости
Министр нефти Венесуэлы прибыл в Москву вместе с Мадуро, сообщил источник
203411116
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Визит Мадуро в РоссиюНиколас МадуроВладимир ПутинМоскваПолитика
Популярные комментарии
В прошлом году Путин подарил Мадуре 6 млрд. зеленых, вопрос: сколько подарит в этом? Остальные бла-бла за мир во всем мире неважны.
25 сентября, 12:02
uo ou
21000013
Друг приехал... Россия, готовь эшелоны с хлебом. (((
25 сентября, 12:43
мпмихаил пронин
1110008
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