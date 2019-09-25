В Кремле проходят переговоры Путина и Мадуро

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, прибывшего с визитом накануне, передает корреспондент РИА Новости.

Главы государств обсуждают двусторонние отношения, региональную проблематику, а также ситуацию в Боливарианской Республике, в том числе прямое вмешательство третьих стран.

После этого запланированы переговоры в формате рабочего завтрака.

Между Москвой и Каракасом сложились крепкие дипломатические отношения, в 1996 году стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. Россия выступает за мирное урегулирование разногласий в Венесуэле и категорически против какого-либо внешнего вмешательства.

Первые заявления

На встрече в Кремле Путин еще раз подчеркнул, что Москва поддерживает легитимные власти Венесуэлы.

"И мы, безусловно, поддерживаем тот диалог, который вы, господин президент, и правительство ведете с оппозиционными силами. Любой отказ от диалога считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения", — добавил российский лидер.

В свою очередь президент Венесуэлы отметил, что Москва и Каракас "доказали, что могут совместно преодолевать любые трудности".

Стороны договорились развивать и укреплять экономическое сотрудничество. В частности, Россия планирует в 2019 году увеличить поставки зерна в Боливарианскую Республику в 2,4 раза — до 600 тысяч тонн. Кроме того, идет работа по созданию совместных предприятий в области сельского хозяйства. Также Путин и Мадуро отметили потенциал диалога в области энергетики, машиностроения, добычи алмазов и золота.

Помимо этого, Москва и Каракас планируют совместную работу в сфере медицины: в ближайшее время Россия поставит Венесуэле полтора миллиона доз вакцины против гриппа.