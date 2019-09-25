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РИА Новости

ВСУ обстреляли два санитарных автомобиля в Донбассе, заявили в ДНР

11:39 25.09.2019
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© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
© AP Photo / Anatolii Stepanov
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли два санитарных автомобиля в Донбассе, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Два санитарных автомобиля подверглись обстрелу боевиков 28-й механизированной бригады (вооруженных сил Украины - ред.). К счастью, медперсонал находился в этот момент на безопасном удалении, никто из медиков не пострадал, однако медицинский транспорт посечен осколками. Обстрел корректировался с беспилотника, и украинские боевики видели, куда стреляли", - сообщил представитель ведомства.
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
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Также он отметил, что в настоящее время продолжается обстрел Куйбышевского района города Донецка, из-за чего экстренные службы не могут подъехать к поврежденным объектам инфраструктуры, в связи с чем командованием ДНР было принято решение направить в данный район группу военнослужащих, в том числе и медперсонал для оказания помощи мирному населению.
Ранее сообщалось, что украинские силовики выпустили 35 мин по окраинам Донецка в среду утром.
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