ВСУ обстреляли два санитарных автомобиля в Донбассе, заявили в ДНР

"Два санитарных автомобиля подверглись обстрелу боевиков 28-й механизированной бригады (вооруженных сил Украины - ред.). К счастью, медперсонал находился в этот момент на безопасном удалении, никто из медиков не пострадал, однако медицинский транспорт посечен осколками. Обстрел корректировался с беспилотника, и украинские боевики видели, куда стреляли", - сообщил представитель ведомства.

Также он отметил, что в настоящее время продолжается обстрел Куйбышевского района города Донецка, из-за чего экстренные службы не могут подъехать к поврежденным объектам инфраструктуры, в связи с чем командованием ДНР было принято решение направить в данный район группу военнослужащих, в том числе и медперсонал для оказания помощи мирному населению.