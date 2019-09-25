МИД Китая не стал комментировать начало процедуры импичмента Трампа

ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан не стал комментировать начало процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, назвав это внутренним делом Соединенных Штатов.

Во вторник демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента президента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стала якобы попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия. Сам Трамп отвергает эти обвинения.

"Это внутреннее дело США, мы не комментируем", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Ранее со ссылкой на СМИ сообщалось, что американский лидер во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп при этом разговоре, предположительно, неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера.