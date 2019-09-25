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РИА Новости

Китай призвал США не вмешиваться в дела Гонконга

11:29 25.09.2019
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© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Гонконге.
Участники акции протеста в Гонконге.
© РИА Новости / Жанна Манукян
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста в Гонконге.. Архивное фото
ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Китай призывает США не вмешиваться во внутренние дела Гонконга, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что США ожидают, что Китай будет полностью выполнять свои обязательства, которые были достигнуты им с Великобританией и зарегистрированы в ООН по Гонконгу. В них, отметил Трамп, Китай обязался защищать независимость законодательной системы Гонконга и его демократические институты.
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"Гонконг является важным международным финансовым, торговым и транспортным центром. Хаос в Гонконге не соответствует интересам ни одной из сторон, в том числе и американской. Мы настоятельно призываем США уважать нормы международного права и основополагающие принципы международных отношений, уважать суверенитет Китая и прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и делать безответственные заявления, делать больше для процветания и развития Гонконга", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя слова Трампа.
Он подчеркнул, что ситуация в Гонконге является исключительно внутренним делом Китая, ни у какого иностранного государства, отдельного лица или организации нет права вмешивается в этот вопрос.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
Несмотря на то, что власти полностью отказались от рассмотрения поправки, у демонстрантов остаются другие требования, и массовые протесты по-прежнему продолжаются.
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74-я сессия Генассамблеи ООНПротесты в ГонконгеГэн ШуанДональд ТрампМИД КНРГонконгКитайСШАВ мире
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