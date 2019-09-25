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РИА Новости

Полиция выяснит, кто убивает ежей в лесопарковой зоне в Уфе

11:27 25.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЕж
Еж
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Еж. Архивное фото
УФА, 25 сен - РИА Новости. Правоохранители Уфы проводят проверку сообщения СМИ о том, что местные жители находят в лесопарковой зоне убитых ежей, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
ГТРК "Башкортостан" сообщает, что жители Уфы во время прогулок с собаками в лесопарковой зоне по улице Блюхера ежедневно находят трупы ежей. Отмечается, что ежи убиты - их тела проколоты палками. Местные жители подозревают, что к гибели ежей может быть причастен подросток, часто появляющийся в парке с собаками бойцовской породы, который говорил, что ежи могут стать переносчиком бешенства, информирует телеканал.
"По сообщению СМИ об убитых ежах полиция проводит проверку", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Заяц
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