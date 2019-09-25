Полиция выяснит, кто убивает ежей в лесопарковой зоне в Уфе

УФА, 25 сен - РИА Новости. Правоохранители Уфы проводят проверку сообщения СМИ о том, что местные жители находят в лесопарковой зоне убитых ежей, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.

ГТРК "Башкортостан" сообщает, что жители Уфы во время прогулок с собаками в лесопарковой зоне по улице Блюхера ежедневно находят трупы ежей. Отмечается, что ежи убиты - их тела проколоты палками. Местные жители подозревают, что к гибели ежей может быть причастен подросток, часто появляющийся в парке с собаками бойцовской породы, который говорил, что ежи могут стать переносчиком бешенства, информирует телеканал.