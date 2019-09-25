Синоптики рассказали, когда ожидать потепление в Москве

"В выходные погода будет теплее, чем то, что мы наблюдали сейчас. В субботу осадков не ожидается, минимальная температура - плюс 13 градусов и слабый ветер. Погода будет комфортная, хотя температурный фон будет отставать от нормы на 1-2 градуса",