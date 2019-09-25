Синоптики рассказали, когда ожидать потепление в Москве

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Потепление до 13 градусов ожидается в Москве в выходные, а к началу следующей недели температурный фон приблизится к климатической норме - около 14 градусов тепла, рассказала РИА Новости сотрудник столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала РИА Новости, что температура в среду ниже нормы на 5 градусов, максимальная температура в столице - плюс 7-9 градусов.
"В выходные погода будет теплее, чем то, что мы наблюдали сейчас. В субботу осадков не ожидается, минимальная температура - плюс 13 градусов и слабый ветер. Погода будет комфортная, хотя температурный фон будет отставать от нормы на 1-2 градуса",
Она добавила, что в воскресенье днем ожидается небольшой дождь. В Москве температура 11-13 градусов.
"В понедельник температура повыше на один градус. В начале следующей недели температура или в конце сентября практически приблизится в климатической норме", - добавила синоптик.
24 сентября, 13:00Радио SputnikКак адаптироваться к осени. Советы синоптиков