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РИА Новости

Несырьевой экспорт Москвы в Турцию вырос на 289% - до 685,3 млн долларов

11:18 25.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) московских предприятий в Турцию в январе–июле 2019 года достиг 685,3 миллиона долларов, что в 3,9 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.
"Турция ворвалась в десятку лидеров среди импортеров ННЭ Москвы, заняв сразу шестую позицию в рейтинге", - отметили в департаменте.
По данным Московского экспортного центра (МЭЦ), подведомственного департаменту, в первые семь месяцев 2019 года среди товарных категорий московского несырьевого экспорта в Турцию лидирует электротехника – объем ее экспорта вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 642,1 раза и составил 221,1 миллиона долларов. Это 97,7% от российского экспорта электротехники в Турцию. За анализируемый период в 14,7 раза вырос экспорт транспортных средств и их компонентов – до 64,9 миллиона долларов. Машин и оборудования Москва за это время поставила в Турцию на сумму более 33 миллиона долларов – в 22,1 раза больше, чем в январе–июле 2018 года.
"Стоит отметить, что ещё по итогам I полугодия 2019 года Турция занимала лишь 16-е место среди импортеров несырьевой неэнергетической продукции Москвы, а в январе–июле прошлого года – 19 место. Турция является надежным торгово-экономическим партнером России в целом и Москвы, в частности, и мы видим хорошие перспективы для дальнейшего развития этого экспортного направления", - приводится в сообщении комментарий главы департамента Алексея Фурсина.
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
23 сентября, 12:52РИА Новости
Несырьевой экспорт Москвы в Восточную Азию за полгода вырос на 75,8%
Помимо Турции, положительную динамику в январе–июле 2019 года показали и другие потребители московской продукции. Так, ННЭ в Великобританию вырос на 145% до 1,3 миллиарда долларов. Кроме того, на 48% вырос ННЭ в США - он составил 974 миллиона долларов. Несырьевой экспорт в Китай увеличился за отчетный период на 59% и составил 760 миллионов долларов.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыМосква
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