Несырьевой экспорт Москвы в Турцию вырос на 289% - до 685,3 млн долларов

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) московских предприятий в Турцию в январе–июле 2019 года достиг 685,3 миллиона долларов, что в 3,9 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

"Турция ворвалась в десятку лидеров среди импортеров ННЭ Москвы, заняв сразу шестую позицию в рейтинге", - отметили в департаменте.

По данным Московского экспортного центра (МЭЦ), подведомственного департаменту, в первые семь месяцев 2019 года среди товарных категорий московского несырьевого экспорта в Турцию лидирует электротехника – объем ее экспорта вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 642,1 раза и составил 221,1 миллиона долларов. Это 97,7% от российского экспорта электротехники в Турцию. За анализируемый период в 14,7 раза вырос экспорт транспортных средств и их компонентов – до 64,9 миллиона долларов. Машин и оборудования Москва за это время поставила в Турцию на сумму более 33 миллиона долларов – в 22,1 раза больше, чем в январе–июле 2018 года.

"Стоит отметить, что ещё по итогам I полугодия 2019 года Турция занимала лишь 16-е место среди импортеров несырьевой неэнергетической продукции Москвы, а в январе–июле прошлого года – 19 место. Турция является надежным торгово-экономическим партнером России в целом и Москвы, в частности, и мы видим хорошие перспективы для дальнейшего развития этого экспортного направления", - приводится в сообщении комментарий главы департамента Алексея Фурсина.