В Москве пройдет научная конференция "80-летие начала Второй мировой войны"

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Международная научная конференция "80-летие начала Второй мировой войны" откроется в Москве 1 октября, сообщается на сайте Российского исторического общества.

Ученые обсудят широкий круг дискуссионных вопросов, связанных с причинами и обстоятельствами подписания Мюнхенского соглашения 1938 года, хода и провала англо-франко-советских переговоров, подписания советско-германского договора о ненападении в августе 1939 года, а также развития кризисной ситуации осенью 1939 года в Европе.