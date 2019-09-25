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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

В Москве пройдет научная конференция "80-летие начала Второй мировой войны"

11:17 25.09.2019
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© РИА Новости / Анатолий ГаранинВ Москве пройдет научная конференция "80-летие начала Второй мировой войны"
В Москве пройдет научная конференция 80-летие начала Второй мировой войны
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Международная научная конференция "80-летие начала Второй мировой войны" откроется в Москве 1 октября, сообщается на сайте Российского исторического общества.
Мероприятие пройдет в здании президиума Российской академии наук и продлится два дня. Откроет заседание председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
В конференции примут участие историки, представляющие ведущие научные и образовательные центры разных стран.
Ученые обсудят широкий круг дискуссионных вопросов, связанных с причинами и обстоятельствами подписания Мюнхенского соглашения 1938 года, хода и провала англо-франко-советских переговоров, подписания советско-германского договора о ненападении в августе 1939 года, а также развития кризисной ситуации осенью 1939 года в Европе.
Организатором научной конференции выступил Институт всеобщей истории РАН при содействии Российского исторического общества.
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80 лет с начала Второй мировой войны80 лет с начала ВМВРоссийское историческое обществоСергей НарышкинМосква
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