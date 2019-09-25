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РИА Новости

Против первого замглавы Екатеринбурга завели дело, сообщил источник

11:16 25.09.2019 (обновлено: 14:22 25.09.2019)
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© Фото : официальный портал Екатеринбурга/Екатерина ПермяковаПервый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик
Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик
© Фото : официальный портал Екатеринбурга/Екатерина Пермякова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"То, что возбуждено дело, я подтверждаю", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, действительно ли в отношении Ковальчика возбуждено дело. Он уточнил, что дело находится в производстве Следственного комитета и, по предварительным данным, речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями.
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В СУСК РФ по Свердловской области от комментариев по данной теме отказались.
Представитель мэрии Екатеринбурга сообщила РИА Новости, что ей неизвестно о возбуждении дела. "У меня нет пока никакой информации. Мы разбираемся. Он (Ковальчик) на рабочем месте, проводит совещание", - уточнила она.
В 2013 году в отношении Ковальчика уже возбуждалось уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и растрате. Тогда он занимал пост генерального директора екатеринбургского МУП "Водоканал". Ущерб от его действий оценивали в 21 миллион рублей. С августа 2013-го по январь 2014 года обвиняемый содержался под стражей. В июле 2015 года Ленинский районный суд оправдал Ковальчика, за ним было признано право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Ковальчик отсудил более 3 миллионов рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности. В январе 2018 года он возглавил областное министерство экономики, а с 24 января 2019 года работает первым заместителем главы Екатеринбурга.
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