Против первого замглавы Екатеринбурга завели дело, сообщил источник

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"То, что возбуждено дело, я подтверждаю", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, действительно ли в отношении Ковальчика возбуждено дело. Он уточнил, что дело находится в производстве Следственного комитета и, по предварительным данным, речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями.

В СУСК РФ по Свердловской области от комментариев по данной теме отказались.

Представитель мэрии Екатеринбурга сообщила РИА Новости, что ей неизвестно о возбуждении дела. "У меня нет пока никакой информации. Мы разбираемся. Он (Ковальчик) на рабочем месте, проводит совещание", - уточнила она.