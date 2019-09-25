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РИА Новости

Источник: в Челябинской области военнослужащий совершил самоубийство

11:13 25.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен – РИА Новости. Военнослужащий пограничного управления ФСБ России по Челябинской области покончил жизнь самоубийством в Брединском районе региона, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона, официально информация пока не подтверждена.
"Во вторник в 03.00 (01.00 мск) в 6 километрах северо-западнее поселка Мариинский обнаружено тело военнослужащего военчасти №2135 пограничного управления ФСБ России по Челябинской области", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, по предварительным данным, молодой человек 1985 года рождения покончил жизнь самоубийством.
В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону не прокомментировали информацию, в следственном управлении СКР по региону пояснили, что также информацией не владеют, обращаться нужно в военный следственный отдел СК России. В военном следственном отделе также пока не прокомментировали информацию.
Сотрудник Росгвардии Санкт-Петербурга
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