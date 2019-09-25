Источник: в Челябинской области военнослужащий совершил самоубийство

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен – РИА Новости. Военнослужащий пограничного управления ФСБ России по Челябинской области покончил жизнь самоубийством в Брединском районе региона, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона, официально информация пока не подтверждена.

"Во вторник в 03.00 (01.00 мск) в 6 километрах северо-западнее поселка Мариинский обнаружено тело военнослужащего военчасти №2135 пограничного управления ФСБ России по Челябинской области", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, молодой человек 1985 года рождения покончил жизнь самоубийством.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону не прокомментировали информацию, в следственном управлении СКР по региону пояснили, что также информацией не владеют, обращаться нужно в военный следственный отдел СК России. В военном следственном отделе также пока не прокомментировали информацию.