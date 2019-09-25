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РИА Новости

Эксперт рассказал, кто оказался крайним в истории с импичментом Трампа

11:12 25.09.2019
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Из-за запуска процедуры импичмента лидера США Дональда Трампа украинский президент Владимир Зеленский не по своей вине становится заложником острейшей внутриполитической борьбы в США, ему можно только посочувствовать, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
Во вторник демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента президента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стала якобы попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.
"Трамп прекрасно понимает, что дело не в Украине, а все-таки это острейшая борьба внутри США, которая продолжается. Сначала основной была российская тема, теперь украинская. Украине можно посочувствовать, а конкретно можно посочувствовать Зеленскому. У него и так проблем немало и внутри, и снаружи, а здесь он оказывается не по своей вине в жерновах американской внутриполитической острейшей борьбы, когда обе стороны - демократы и республиканцы - будут пытаться на него давить и втягивать в эту борьбу", - заявил Лукьянов.
Политолог считает, что в истории с импичментом "Украине сильно не повезло". "Крайним во всей этой ситуации оказывается Зеленский. Даже если считать, что события, которые легли в основу - действия Байдена и попытки со стороны Трампа эти действия вскрыть, имели место, то уж точно Зеленский никакого отношения к этому не имеет, потому все это было при предыдущем президенте. Но уже никуда не денешься", - сказал он.
При этом эксперт не считает, что со стороны США последуют какие-то изменения в курсе по отношению к Украине. "Конечно, для Зеленского все осложняется и запутывается, но я не думаю, что это станет непосредственной причиной замораживать (финансовую - ред.) помощь или как-то ущемлять политику. Наоборот, Трампу надо сейчас продемонстрировать, что обвинения неправомерны. Есть линия в отношении Украины, он ее проводит", - заключил Лукьянов.
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Кроме этого, эксперт отметил, что все эти события повлияют на характер предвыборной кампании в США, а именно для Трампа, которая будет проходить теперь под знаком "бесконечной нервотрепки". "Эта процедура импичмента - это, конечно, чисто предвыборная технология. Маловероятно, что получится убедить республиканцев провести эту акцию через сенат, но раз она запущена, следующие месяцы, когда пойдет кампания, будут проходить под знаком бесконечной нервотрепки Трампа, преследования и попыток вытащить какие-то сведения, самые разные - не только имеющие отношения к этой теме. Вести предвыборную кампанию, когда над тобой висят обвинения в разных делах, не очень благоприятно", - сказал эксперт.
Ранее со ссылкой на СМИ сообщалось, что американский лидер во время разговора с Зеленским якобы раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп при этом разговоре, предположительно, неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера. Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампЮрий ЛуценкоМИД УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияСШАВ мире
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