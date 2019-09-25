На западе Донецка произошел пожар из-за обстрела силовиков, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Пожар произошел на западе Донецка в результате артобстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в среду РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В результате массированного артобстрела в Куйбышевском районе произошло возгорание домостроений. На месте сейчас работают сотрудники МЧС, информация о пострадавших и разрушениях уточняется" - сказал представитель Народной милиции ДНР.