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РИА Новости

На западе Донецка произошел пожар из-за обстрела силовиков, заявили в ДНР

11:11 25.09.2019
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец народной милиции ДНР
Боец народной милиции ДНР
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Боец народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Пожар произошел на западе Донецка в результате артобстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в среду РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В результате массированного артобстрела в Куйбышевском районе произошло возгорание домостроений. На месте сейчас работают сотрудники МЧС, информация о пострадавших и разрушениях уточняется" - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Солдат ВСУ
23 сентября, 10:17РИА Новости
Украинские военные устроили массовую драку в Донбассе, заявили в ЛНР
В ведомстве отметили, что всего по западным окраинам Донецка утром в среду украинские силовики выпустили более 50 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра.
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