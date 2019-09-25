Денис Бортников: бизнес не будут "кошмарить", если он работает прозрачно

Сегодня российские власти уделяют все больше и больше внимания поддержке малого бизнеса, а банки ставят в приоритет развитие именно этого сегмента. О том, что хочет средний и малый бизнес, готов ли уходить в онлайн или по-прежнему предпочитает приходить в офис, на что компании чаще всего берут кредиты в ВТБ и есть ли условия для снижения ставок по ним в интервью РИА Новости рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

- Денис Александрович, в этом году Восточный экономический форум юбилейный, какие у Вас впечатления от участия? Какие соглашения подписаны, на что они нацелены? Есть ли какие-то прорывные встречи, планы и договоренности?

- От года к году мы видим все больший интерес к Форуму, увеличивается количество участников со стороны бизнеса, в том числе, наших клиентов и партнеров. С каждым годом растет количество подписанных нами соглашений на полях ВЭФ, если в прошлом году, например, мы проводили предварительные переговоры с потенциальными партнерами, то в этом мы уже зафиксировали наши договоренности на бумаге.

Большое внимание в рамках Форума мы акцентируем на взаимодействии с региональными администрациями. Мы подписываем рамочные соглашения, которые дают банку возможность достаточно активно участвовать в социальной и экономической жизни регионов, содействовать их развитию. Мы продолжаем дальнейшую работу в этих направлениях, с кем-то из регионов подписываем дополнительные соглашения и дорожные карты. Например, на полях ВЭФ-2019 зафиксировали план мероприятий по поддержке среднего и малого бизнеса с Республикой Бурятия. Общие соглашения о сотрудничестве мы подписали с Амурской и Магаданской областями, Камчатским, Хабаровским краями, Республикой Саха (Якутия).

С Российским экспортным центром мы подписали соглашение, которое дает представителям малого и среднего бизнеса дополнительную возможность для выхода на российский и зарубежный рынки сбыта, развития экспортного потенциала через специальную B2b-платформу ВТБ "Бизнес-коннект". Мы запустили совместно со школой экспорта РЭЦ онлайн-акселератор, который позволит качественно подготовить предпринимателей к расширению географии работы.

В направлении бизнеса по заключенным в прошлом году соглашениям у нас есть серьезные подвижки. Например, компания "Терминал Астафьева" при нашем участии ведет в г. Находке реализацию 2-го этапа проекта по переходу на закрытый тип перевалки угля. Финансировать этот проект мы начали еще в прошлом году, клиентом уже реализовано около 40% объемов работ. Все это позволит "Терминалу Астафьева" выполнить в срок Поручение Президента РФ компаниям угольной промышленности о переходе на закрытую перевалку угля.

Если в прошлом году на ВЭФ у нас было два соглашения о финансовой поддержке среднего и малого бизнеса, то в этом мы подписали уже четыре. Причем три из них направлены на развитие туристического комплекса Дальнего Востока — мы финансируем строительство крупнейшего гостиничного комплекса в Петропавловске-Камчатском и двух отелей на Сахалине. Интерес к данному региону стабильно растет не только у жителей материковой России, но и со стороны зарубежных туристов — из США, Южной Кореи, Японии, Китая. Здесь прекрасные условия для рыбалки, охоты, а также для занятия горнолыжным спортом. Населению и гостям региона нужна качественная туристическая и социальная инфраструктура: современные отели, спортивные сооружения, торгово-развлекательные комплексы. Мы всячески поддерживаем проекты создания комфортных условий для жизни, работы и отдыха в регионах.

- Вы говорите, что нужно развивать туризм, интересно ли ВТБ финансировать строительство объектов культуры и отдыха: торгово-развлекательных центров, аквапарков, спортивных сооружений и прочего в регионах?

- Банк уже активно в этом участвует. Мы реализуем проекты, которые наши клиенты считают значимыми, востребованными и необходимыми для появления в регионах. Мы работаем, отталкиваясь непосредственно от потребностей клиента. В этом основная наша философия.

Принимая решение, мы оцениваем желание и готовность развивать туристическую инфраструктуру у местного бизнеса, а также коммерческую составляющую. Окупаемость объектов должна измеряться реальными сроками. Например, мы финансируем строительство одного из крупнейших на Дальнем Востоке торгово-развлекательных комплексов с аквапарком. Он возводится в Хабаровске. Первую очередь мы уже профинансировали, в ближайшей перспективе намерены оказать поддержку второй очереди. Общая площадь объекта составит 60 тысяч квадратных метров, а площадь аквапарка – 5 тысяч квадратных метров.

- В группе ВТБ Вы курируете средний и малый бизнес. Как в целом Вы оцениваете настроение участников и состояние дел на рынке кредитования этого сегмента?

- По нашим оценкам, за 2018 год рост российского рынка корпоративного кредитования составил около 12% , СМБ при этом прибавил более 6%. Кредитование этого сегмента очень чувствительно к общим тенденциям в экономике – в сложных условиях эти предприятия быстрее крупных снижают кредитную активность, а в период экономического подъема показывают более динамичный рост.

Многие кредитные учреждения сегодня называют приоритетным сегментом развития именно малый бизнес. Здесь в принципе очень высокая конкуренция: предложение сейчас гораздо выше спроса.

Мы видим, что государство уделяет все больше внимания этому сегменту. Сегодня доля СМБ в ВВП страны составляет порядка 12%. При этом банки выступают как связующее звено между регулятором и клиентом, и я считаю, что должен быть открытый диалог со всеми участниками, нужно учитывать всестороннюю экспертизу того, как развивается малый бизнес, в каких услугах и продуктах у него есть реальная потребность.

- А что хочет средний и малый бизнес, по Вашему мнению?

- В работе среднего и малого бизнеса есть особенности и различия. Средний бизнес — это состоявшиеся организации, устойчиво работающие несколько лет, которые несут социальную ответственность перед государством и своими сотрудниками. У подавляющего большинства таких компаний понятный и прозрачный бизнес, и банкам с ними проще вести предметный диалог, выстраивать продуктивные партнерские отношения.

Малый бизнес требует особого подхода и более внимательного отношения к себе. Иногда клиенты приходят к нам либо с недоработанным бизнес-планом или вообще без него. Часто для малого бизнеса характерным является фактор сезонности, например, для предпринимателей, работающих, в той же туристической отрасли. Спектр потребностей бизнеса на сегодняшний день очень широк: оборотные кредиты, кредиты на финансирование капитальных затрат, инструменты льготного финансирования по госпрограммам, экспресс-кредиты, рефинансирование и т.д. С каждым из клиентов мы стремимся найти оптимальный вариант сотрудничества. Помогаем доработать проект, консультируем по всем финансовым моментам.

Нам важно, чтобы клиент вышел из нашего офиса с ощущением того, что познакомился не с абстрактным банком, а с надежным партнером, который будет сопровождать его на всем пути развития бизнеса. Предприниматель должен иметь возможность получать полный спектр высокотехнологичных финансовых и других услуг одинаково с предприятиями среднего бизнеса, и иметь возможность также нести ответственность и участвовать в экономическом развитии. Наша задача – всячески ему в этом помочь. Мы на протяжении нашей работы видим, как из только начинающегося бизнеса в процессе сотрудничества наши клиенты превращаются в уверенно растущие предприятия. И таких примеров множество в совершенно различных отраслях.

Я считаю, что если мы хотим видеть рост сегмента малого бизнеса, то нужно освободить его от налогов на три-пять лет, но обязать выплачивать сотрудникам белую заработную плату. В течение этих "налоговых каникул" предприятия должны сдавать баланс, показывать доходы и затраты. Что это даст бизнесу? На мой взгляд, социальную ответственность. Раз человеку платят белую заработную плату, он имеет право пойти в банк и получить ипотечный, потребительский и автомобильный кредит, а не прибегать к рисковым способам получения денежных средств. Часто можно услышать — "не кошмарьте бизнес", но если компания будет прозрачно заниматься предпринимательством, никто ее "кошмарить" не будет, а банк всегда поможет такому клиенту.

- Компании из какой отрасли сегмента среднего и малого бизнеса активнее всего кредитуются в ВТБ?

- Чаще всего кредитуется торговля. Это реалии российской экономики: этих предприятий количественно больше, чем производственных. В отраслевой структуре кредитного портфеля по итогам первого полугодия 2019 года доля ритейла составляет 26%. Активно кредитуются сельхозпроизводители и пищевая промышленность (17%). Кстати, на Дальнем Востоке мы активно работаем с предприятиями рыбной отрасли.

Мы уделяем большое внимание развитию продуктов и сервисов для агропромышленного комплекса. 15% заемных средств в нашем портфеле привлекают компании, занятые в строительстве. В этой сфере мы предлагаем бизнесу современные механизмы привлечения финансирования с использованием эскроу-счетов.

- На какие цели чаще всего бизнес берет кредиты?

- В сфере торговли — это модернизация торговых площадей, пополнение оборотных средств. Если говорить о сельхозпроизводителях — это часто строительство и модернизация тепличных хозяйств — наиболее ресурсоемкий, но при этом маржинальный бизнес. В регионах России с участием ВТБ реализовано немало интересных и в чем-то уникальных проектов.

- Какова средняя ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса в ВТБ? Есть ли условия для ее снижения?

- В ВТБ ставки по кредитам СМБ составляют от 10% годовых в зависимости от вида продукта, суммы и срока кредита. На ставку влияет уровень риска по сделке, готов ли заемщик участвовать в проекте собственными средствами, какое предоставляется залоговое обеспечение, источники погашения кредита и многое другое. Мы индивидуально обсуждаем условия сотрудничества после проведения всестороннего анализа бизнеса.

Возможно кредитование по льготным ставкам в рамках государственных программ поддержки бизнеса. Отдельно отмечу, что бизнесом очень востребованы кредиты в рамках программ господдержки. Например, сейчас большой интерес к Программе 1764 от Минэкономразвития, которая предусматривает выдачу кредитов по ставке не более 8,5% годовых в 2019-2024 годах.

В целом кредитный портфель ВТБ в рамках программ господдержки вырос в первом полугодии на 20% и составил 160,5 миллиарда рублей. Одной из наиболее востребованных остается программа, реализуемая совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. Кредитный портфель по ней превысил 100 миллиардов рублей.

- Может ли ставка снизиться ниже 10% уже в этом году?

- Безусловно, и мы придерживаемся общей тенденции рынка, которая в настоящее время говорит о понижательном тренде, что связано с динамикой ключевой ставки в том числе.

- С этого года банки начали страховать вклады малого бизнеса. Как это влияет, на Ваш взгляд, на настроения бизнеса?

- Сегодня страховая выплата малым предприятиям ограничена страховой суммой 1,4 миллиона рублей – также как и для физических лиц. С учетом того, что объемы денежных средств, размещаемых юридическими лицами в кредитных организациях, в большинстве случаев превышают данную величину и зачастую аккумулируются для дальнейшего инвестирования, выбор надежного банка для размещения депозитов – это тоже своего рода социальная ответственность бизнеса.

Сегодня основными критериями выбора малыми предприятиями банка-партнера являются в первую очередь его финансовая устойчивость, надежность, оперативность расчетов, выгодность тарифов, технологичность, удобство и качество сервисов. Мы, как крупный системообразующий банк, предлагающий клиентам полный спектр банковский услуг, не ожидаем значительного изменения объемов размещения средств малых предприятий в банках.

- Сколько сейчас продаж МСБ осуществляется через онлайн-каналы? Можно ли сказать, что бизнес готов уходить в онлайн или пока еще предпочитает приходить в офис?

-Мы прекрасно понимаем, что цифровые технологии и дистанционные каналы будут занимать все большую долю в обслуживании клиентов. Предприниматели — одна из самых активных аудиторий, которые в режиме 24/7/365 хотят получать самые передовые сервисы, где бы они ни находились. Но помимо дистанционных каналов, живое обслуживание бизнесу необходимо тоже, в том числе, например, для дополнительных консультаций.

В нашей стране digital-направление активно развивается во всех сферах. И мы в рамках новой стратегии ВТБ уделяем этому вопросу повышенное внимание. Уже сейчас многие операции можно совершить без посещения офиса: от стандартных платежей и перевода средств до подачи заявки на кредит и его получения дистанционно с использованием электронно-цифровой подписи.

На данный момент преимущественный объем бизнеса по-прежнему обслуживается через точки продаж банка. Сегодня сеть у нас одна из самых широких в стране, и мы не собираемся от нее отказываться. Всегда будут клиенты, которые захотят работать "по старинке". И мы не должны их лишать возможности обслуживаться в отделении банка. Будет так, как удобно клиенту. Именно в ключе ориентации на клиента мы работаем и будем продолжать нашу деятельность и трансформироваться под его потребности.

- В целом, какие у ВТБ планы рамках развития сегмента среднего и малого бизнеса? На что ВТБ будет нацелен?

- Наш кредитно-гарантийный портфель равен портфелю привлеченных средств и составляет 1,4 триллиона рублей. Это говорит о самофондировании сделок, которые мы осуществляем, о сбалансированном перераспределении ресурсов. Мы наращиваем присутствие банка на рынке СМБ.

Утвержденная стратегия ВТБ до 2022 года предполагает укрепление позиций на рынке с учетом лучших практик нашего банка. Среди основных задач: совершенствование клиентского сервиса и внедрение новых цифровых услуг. В целом мы сейчас занимаемся формированием собственной экосистемы.

Летом мы внедрили новую универсальную линейку пакетов услуг для СМБ, которая позволяет получить наиболее востребованные услуги по льготной цене с учетом отраслевой специфики клиента. Мы также сделали бесплатные внутрибанковские переводы для всех пользователей новой линейки.

ВТБ развивает B2B-платформу "ВТБ Бизнес-Коннект", позволяющую предлагать свои товары предпринимателям со всей страны и выходить на крупнейшие международные маркетплейсы (Amazon, Ebay, Alibaba, Aliexpress). Сейчас на платформе уже представлено свыше 568 тысяч товаров от более чем 6000 компаний.