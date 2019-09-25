Fitch повысило рейтинг "Аэрофлота" до "ВВ" с "ВВ-", прогноз стабильный

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валютах "Аэрофлота" до "ВВ" с "ВВ-", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранных валютах подтверждены на уровне "В".
"Повышение рейтинга отражает нашу переоценку автономного кредитного профиля компании "Аэрофлот" с уровня "В" до уровня "В+"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания обладает сильным деловым профилем, а также занимает сильные рыночные позиции, благодаря своей стратегии, направленной на привлечение клиентов в разных сегментах рынка, и увеличению пассажиропотока.
Кроме того, агентство отмечает, что "Аэрофлот" является стратегически важной компанией для РФ. Fitch ожидает, что государство в случае необходимости окажет поддержку компании.