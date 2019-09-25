Эштон Кутчер отказался комментировать откровенные мемуары Деми Мур

Деми Мур и Эштон Катчер на благотворительном аукционе в Москве

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Эштон Кутчер отказался комментировать откровенные мемуары своей бывшей жены Деми Мур Inside Out ("Наизнанку"), несмотря на то, что уже собирался это сделать, о чем рассказал в Твиттере.

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. ❤️ — ashton kutcher (@aplusk) 25 сентября 2019 г.

"Я уже собирался нажать кнопку, чтобы опубликовать язвительный твит, но когда увидел моего сына, дочь и жену, удалил его", — написал актер.

В автобиографической книге Деми Мур описала как положительные моменты совместной жизни с Кутчером, так и отрицательные.

Актриса рассказала, на что соглашалась, чтобы угодить мужу, который был младше ее на 15 лет.