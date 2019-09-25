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РИА Новости
Культура

Эштон Кутчер отказался комментировать откровенные мемуары Деми Мур

11:58 25.09.2019 (обновлено: 14:14 25.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДеми Мур и Эштон Катчер на благотворительном аукционе в Москве
Деми Мур и Эштон Катчер на благотворительном аукционе в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Эштон Кутчер отказался комментировать откровенные мемуары своей бывшей жены Деми Мур Inside Out ("Наизнанку"), несмотря на то, что уже собирался это сделать, о чем рассказал в Твиттере.

"Я уже собирался нажать кнопку, чтобы опубликовать язвительный твит, но когда увидел моего сына, дочь и жену, удалил его", — написал актер.

В автобиографической книге Деми Мур описала как положительные моменты совместной жизни с Кутчером, так и отрицательные.
Актриса рассказала, на что соглашалась, чтобы угодить мужу, который был младше ее на 15 лет.
Она также написала о выкидыше, борьбе с алкоголизмом и вспомнила непростое детство, когда ее изнасиловал приятель матери.
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