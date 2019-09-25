Зеленский прокомментировал публикации о давлении со стороны Трампа

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ответил российским журналистам на вопрос о том, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора.

Зеленский заявил, что на него едва ли кто может давить, так как он президент независимой Украины.

"На меня давить может только мой сын, которому шесть лет", — сказал он.

The Wall Street Journal об июльском телефонном разговоре с Зеленским, когда американский президент якобы пытался заставить Киев начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Журналисты задали вопрос о "давлении" со стороны Трампа после скандала, который разгорелся из-за публикаций воб июльском телефонном разговоре с Зеленским, когда американский президент якобы пытался заставить Киев начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Демократы назвали это "нарушением целостности выборов", стали требовать обнародования содержания разговора и пригрозили импичментом. Трамп это отрицает и считает, что история сфабрикована.

Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Когда Байден-старший был вице-президентом в 2016 году, он требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики, призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора Юрия Луценко, который расследовал деятельность Burisma.