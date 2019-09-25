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РИА Новости

Зеленский прокомментировал публикации о давлении со стороны Трампа

10:51 25.09.2019 (обновлено: 13:31 25.09.2019)
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ответил российским журналистам на вопрос о том, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора.
Зеленский заявил, что на него едва ли кто может давить, так как он президент независимой Украины.
"На меня давить может только мой сын, которому шесть лет", — сказал он.
Журналисты задали вопрос о "давлении" со стороны Трампа после скандала, который разгорелся из-за публикаций в The Wall Street Journal об июльском телефонном разговоре с Зеленским, когда американский президент якобы пытался заставить Киев начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
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Демократы назвали это "нарушением целостности выборов", стали требовать обнародования содержания разговора и пригрозили импичментом. Трамп это отрицает и считает, что история сфабрикована.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Когда Байден-старший был вице-президентом в 2016 году, он требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики, призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора Юрия Луценко, который расследовал деятельность Burisma.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что конгресс начинает процедуру импичмента Трампа.
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
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Нэнси ПелосиУкраинаИмпичмент Дональда ТрампаДональд ТрампВладимир ЗеленскийООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Да разве он признается, что на его Трамп давил. Смеху подобно. Трамп, "крыша" ЗЕ.
25 сентября, 11:15
Вячеслав Гаджиев
2321006
Думал, что скажет, что на него может давить только его народ, а тут сынок еще))))
25 сентября, 11:27
Руслан Мурадов
16100005
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