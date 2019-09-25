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РИА Новости

Политолог оценил шансы на импичмент Трампу

10:49 25.09.2019 (обновлено: 14:19 25.09.2019)
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Carlo Allegri
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с RT заявил, что демократам не удастся добиться импичмента действующему президенту США Дональда Трампа.
"Учитывая то, что в конгрессе США преобладают республиканцы — это сделать невозможно. Пэлоси — яркий политический деятель, меня поразило, зачем это делать? <...> Неужели пиар побеждает реальность".
Андрей Суздальцев
По его словам, оппонентам Трампа следовало бы сосредоточиться на подготовке к выборам главы государства, которые пройдут 3 ноября 2020 года.
"Они пытаются ускорить уход Трампа, этим они только могут ему помочь. В политической жизни очень важно уметь главное: реальный политик именно тот политик, который из минуса всегда сделает плюс. Трамп это уловил", — заключил эксперт.
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Конгрессмен-республиканец прокомментировал процесс импичмента Трампу
Ранее демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента Трампа.
По словам спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, действия Трампа показывают, что он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов".
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Сторонники импичмента Трампа не имеют большинства в конгрессе США
Основанием стал разговор американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы призывал начать расследование против Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена.
В свою очередь, Трамп назвал эти обвинения "охотой на ведьм", пообещав обнародовать запись своего разговора с Зеленским, состоявшегося в июле. По его словам, он позвонил, чтобы поздравить своего коллегу со вступлением в должность.
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