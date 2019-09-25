Политолог оценил шансы на импичмент Трампу

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с RT Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с RT заявил , что демократам не удастся добиться импичмента действующему президенту США Дональда Трампа.

"Учитывая то, что в конгрессе США преобладают республиканцы — это сделать невозможно. Пэлоси — яркий политический деятель, меня поразило, зачем это делать? <...> Неужели пиар побеждает реальность". Андрей Суздальцев

По его словам, оппонентам Трампа следовало бы сосредоточиться на подготовке к выборам главы государства, которые пройдут 3 ноября 2020 года.

"Они пытаются ускорить уход Трампа, этим они только могут ему помочь. В политической жизни очень важно уметь главное: реальный политик именно тот политик, который из минуса всегда сделает плюс. Трамп это уловил", — заключил эксперт.

Ранее демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента Трампа.

По словам спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, действия Трампа показывают, что он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов".

Основанием стал разговор американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы призывал начать расследование против Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена.