Политолог оценил шансы на импичмент Трампу

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с RT заявил, что демократам не удастся добиться импичмента действующему президенту США Дональда Трампа.
"Учитывая то, что в конгрессе США преобладают республиканцы — это сделать невозможно. Пэлоси — яркий политический деятель, меня поразило, зачем это делать? <...> Неужели пиар побеждает реальность".
По его словам, оппонентам Трампа следовало бы сосредоточиться на подготовке к выборам главы государства, которые пройдут 3 ноября 2020 года.
"Они пытаются ускорить уход Трампа, этим они только могут ему помочь. В политической жизни очень важно уметь главное: реальный политик именно тот политик, который из минуса всегда сделает плюс. Трамп это уловил", — заключил эксперт.
Ранее демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента Трампа.
По словам спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, действия Трампа показывают, что он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов".
Основанием стал разговор американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы призывал начать расследование против Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена.
В свою очередь, Трамп назвал эти обвинения "охотой на ведьм", пообещав обнародовать запись своего разговора с Зеленским, состоявшегося в июле. По его словам, он позвонил, чтобы поздравить своего коллегу со вступлением в должность.